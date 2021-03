Ángel Garrido anuncia que deixa Ciutadans i abandona la política

L'expresident autonòmic i ex-conseller de Transports de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido va anunciar ahir que deixarà Ciutadans després de les eleccions autonòmiques del 4 de maig, i després deixarà la política. Garrido va avançar la seva baixa en una carta, després que l'exvicepresident madrileny Ignacio Aguado decidís fer un pas enrere i no presentar-se com a candidat a les eleccions, en les quals es postularà el portaveu nacional del partit taronja, Edmundo Bal. Després d'una trajectòria de més de 25 anys, en què va haver d'assumir la presidència de la Comunitat de Madrid amb el PP al maig del 2018 després de la dimissió de Cristina Cifuentes, Garrido ha decidit abandonar la política per la seva «polarització» per «blanquejar el que no és altra cosa que política de blocs, radicalisme i en bona mesura crispació». «Per a algú com jo, que sempre ha militat en l'espai de centre, sincerament és el pitjor escenari que es pugui plantejar», va dir Garrido.

D'altra banda, María Montero va anunciar que deixa el grup taronja a les Corts de Castella i Lleó, però no renuncia a l'acta. La direcció va fer un comunicat per reclamar-l'hi. La decisió de Montero arriba tres dies abans del debat de la moció de censura presentada pel PSOE contra el Govern de coalició PP-Cs. La procuradora va demanar el pas al grup mixt.