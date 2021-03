El llançament del primer nanosatèl·lit de la Generalitat s'ajorna 24 hores per raons tècniques

El llançament del primer nanosatèl·lit de la Generalitat s'ha ajornat 24 hores per raons tècniques. El nanosatèl·lit, batejat com a 'Enxaneta', havia de posar-se en òrbita a les 7.07, hora catalana, des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Faltava poc més de mitja hora per enlairar-lo quan des de la base han comunicat que es posposava. Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha explicat que la cancel·lació fins a demà no és una "anomalia": "Tots els 'checks' estaven en verd, algun ha sortit incorrecte i per precaució es cancel·la i s'endarrereix el llançament fins que es fan comprovacions". "No canvia res, el que havia de passar el 20 de març passarà el 21 de març", ha afegit.

El Govern havia organitzat un acte de seguiment del llançament del primer nanosatèl·lit de la Generalitat des del CosmoCaixa, amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Ja hi havia ambient a l'auditori - preparada per a connectar en directe amb dues pantalles amb la base- quan han comunicat que l'enlairament s'ajornava per raons tècniques.

"Segurament es canviarà el subsistema que hagi donat error, es continuarà amb els preparatius i s'enlairarà", ha dit el director de l'IEEC. De fet, Ribas ha explicat que aquest contratemps "no canvia res" i que "el programa continua endavant". "És un endarreriment d'un dia que després ja no recordarem", ha raonat, i ha dit que és "perfectament normal".

Ara estan pendents d'un comunicat de l'empresa que fa el llançament on especifiqui quina és la raó tècnica que ha fet ajornar-lo i que pugui tirar endavant "sense més problemes" diumenge. Segons Ribas, les condicions meteorològiques eren correctes.

La Generalitat impulsa aquest llançament de la mà de l'start-up catalana Sateliot. L'objectiu d'aquest dispositiu és permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de la xarxa de telecomunicacions terrestres convencionals. Un cop en òrbita, el nanosatèl·lit permetrà millorar la connectivitat arreu del territori català.

Segons el Govern, les dades obtingudes pel nanosatèl·lit aportarà informació cabdal per incidir en la lluita contra el canvi climàtic. Es podrà fer monitoratge del cabal dels rius i de les reserves d'aigua, seguiment i protecció de la fauna salvatge o la recepció de dades meteorològiques d'estacions ubicades en llocs remots. També permetrà fer un monitoratge dels moviments del sòl per preveure desastres meteorològics, i de ramats i conreus per detectar malalties i poder definir estratègies més eficients.

El nanosatèl·lit, que un concurs infantil del Canal Super3 va batejar com a 'Enxaneta', permetrà observar la productivitat dels cultius i dels sòls; podrà ajudar a preveure i detectar incendis forestals o planificar i supervisar el desenvolupament urbà i rural. També podrà ajudar a fer una gestió de l'aigua més eficient o seguir, controlar i protegir el medi i l'activitat marina.

L'acte al CosmoCaixa, que preveia una taula rodona amb persones expertes del sector aeroespacial, es manté per diumenge a les 6.45 hores, quan s'espera que el nanosatèl·lit, aquest cop sí, s'enlairi.