La Generalitat llança amb èxit a l'espai el seu primer nanosatèl·lit

La Generalitat va llançar ahir amb èxit des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan, el seu primer nanosatèl·lit, batejat com a Enxaneta, que li permetrà dotar de més connectivitat al territori i fer-se un forat en el sector econòmic vinculat a l'espai, conegut com a Newspace.

Al segon intent, ja que la missió estava prevista inicialment per dissabte, encara que es va haver de posposar a ahir per motius tècnics, un coet portador rus, Soyuz?2, es va enlairar de la base de Baikonur a les 07.07 del matí, hora catalana, amb el nanosatèl·lit a bord per posar-lo en òrbita.

El llançament va ser retransmès en directe per Roscomos, l'agència espacial russa. La Generalitat va celebrar l'èxit de l'operació, que es va desenvolupar segons el previst.

L'Enxaneta és un satèl·lit CubeSat de tres unitats i de molt petita grandària, aproximadament com una caixa de sabates, que orbitarà a baixa altura, a uns 500 quilòmetres de distància de la Terra, a diferència dels grans satèl·lits, que ho fan a gairebé 36.000 quilòmetres d'altura. Viatjarà a una velocitat d'uns 7 quilòmetres per segon i farà una volta completa a la Terra cada 90 minuts. Abans de començar a donar servei, no obstant això, tindrà un període de calibratge d'entre 3 i 4 setmanes.

L'Enxaneta, que passarà per sobre de Catalunya dues vegades al dia, desplegarà serveis de connectivitat d'Internet de les Coses amb cobertura 5G, és a dir, permetrà la comunicació i l'obtenció de dades de sensors situats a tot el territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals.

Podrà servir, per exemple, per monitoritzar el cabal dels rius i les reserves d'aigua, fer un seguiment de ramats, cultius o fauna salvatge, rebre dades meteorològiques d'estacions situades en llocs remots o controlar els moviments del sòl per prevenir desastres meteorològics.

El satèl·lit operarà per un període de tres o quatre anys i després forçarà la seva reentrada en l'atmosfera i posterior desintegració, segons va explicar ahir la Generalitat.