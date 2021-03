JxCat demana un «acord d'estabilitat» amb ERC i la CUP per investir Aragonès

JxCat no donava ahir encara per fet el seu suport a la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat en el ple de divendres i demana a ERC i la CUP un «acord d'estabilitat» a tres bandes, que vagi més enllà del seu anunciat preacord, per garantir que el govern no serà «un Vietnam».

La setmana clau per a l'elecció del nou president va arrencar amb un dubte menys: aquest proper divendres, 26 de març, hi haurà debat d'investidura, cosa que fonts properes a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, havien posat en qüestió si no hi ha cap candidat amb els suports necessaris per ser investit. Borràs va garantir en declaracions a Tv3 que, després de la seva ronda de consultes amb els líders parlamentaris, que obre avui, convocarà el debat d'investidura per a divendres, termini límit que marca el reglament del Parlament, i proposarà el candidat «amb més possibilitats» de ser investit president de la Generalitat.

Encara que va evitar confirmar que el candidat que proposarà serà Pere Aragonès –que té la investidura a l'abast de la seva mà després de l'anunci de diumenge d'un preacord entre ERC i la CUP–, Borràs va donar a entendre que no podrà ser-ho el socialista Salvador Illa: «No n'hi ha prou amb voler ser candidat, has de tenir una possibilitat plausible de ser investit», va afirmar.

«Després d'escoltar tots els grups parlamentaris en les consultes, dijous jo proposaré un candidat i divendres hi haurà un ple d'investidura. Per tant, hi haurà ple i hi haurà candidat», va dir Borràs.

Aragonès, l'aspirant d'ERC, té gairebé a la butxaca l'aval de la CUP –les assemblees de la qual hauran de ratificar demà el preacord– i en els propers dies tractarà de lligar també el suport de JxCat, encara que la negociació amb el partit que presideix Carles Puigdemont podria allargar-se fins a l'últim dia. De fet, la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va assegurar que el seu partit no se sent «pressionat» pel preacord d'ERC i la CUP, el contingut del qual encara desconeix. «No ens posicionarem sobre un document que no tenim», va afirmar Artadi, que va remarcar que el que vol JxCat no és un simple acord d'investidura, sinó un «acord d'estabilitat» que permeti tirar endavant els pressupostos i assegurar una majoria parlamentària al llarg de la legislatura. Segons Artadi, «fer un acord exclusivament per a una investidura i a partir de l'endemà» tenir un govern «feble», obligat a «negociar cadascuna de les coses», no és l'escenari «d'estabilitat que necessita el país». «No volem que aquest Govern sigui un Vietnam», va recalcar.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir confiar que Aragonès podrà ser investit divendres i va puntualitzar que no hi ha «esculls» amb JxCat, sinó «carpetes obertes», com la del paper del denominat Consell per la República, que Esquerra suggereix «reformular».

Mentrestant, la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha acusat ERC d'estar «disposada a arribar a la presidència a qualsevol preu», encara que això suposi deixar la governabilitat en mans de «dos partits antisistema» com JxCat i la CUP. Granados va assegurar que un acord a tres entre ERC, Junts i la CUP «no donaria resposta» als reptes que ha d'afrontar la societat catalana durant els propers anys i tampoc es correspondria amb l'anhel «progressista» expressat a les urnes el 14-F.

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha lamentat que Junts «mantingui segrestada l'agenda política catalana» i que ERC li permeti fer-ho en haver-lo triat com a soci, en comptes d'optar pels comuns per a un Govern d'esquerres.

Pel seu costat, el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha dit a TV3 que «fins a cert punt és normal» que, del seu partit, surtin cap al PP els que rebutgen «pactar a dreta o esquerra».

Salvador Illa traslladarà demà a Borràs que continua optant a la presidència de la Generalitat

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha citat Salvador Illa per a demà al migdia en la ronda de contactes per decidir qui proposa com a pròxim president de la Generalitat. El candidat socialista «continua optant a la presidència, i així li ho traslladarà a Borràs». És el que va dir ahir la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados. Va afegir que el partit coneix «quines són les regles del joc», i que «si Aragonès té més suports que Illa haurà de ser ell el candidat» a president.

De moment, Illa compta amb els 33 vots del seu partit, els mateixos que el candidat d'ERC. Si les bases de la CUP aproven demà el preacord del seu partit amb ERC, Aragonès tindrà el suport de 42 diputats, a l'espera del resultat de la negociació amb JxCat. Malgrat que defensen les opcions de Illa, els socialistes se centren també a censurar a Aragonès i aquest preacord entre ERC i la CUP. «Tenim el Parlament més d'esquerres de la història, i ERC està donant les claus a dos partits antisistema: la CUP, que no creu en Europa, i Junts, que fa política des de la confrontació. El país estarà en mans de les assemblees de la CUP i de Waterloo», va dir Granados.