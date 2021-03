Catalunya tindrà sis espais de vacunació massiva quan arribin les dosis suficients

El Govern va assegurar ahir que està preparat per iniciar la vacunació massiva de tota la població a un ritme de 500.000 inoculacions setmanals quan arribin les dosis suficients i, per a això, habilitarà arribat el moment sis grans espais, entre els quals el recinte de Fira de Barcelona.

El vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, van presentar ahir, en una roda de premsa, l'estratègia de vacunació de la població general a Catalunya de més de 16 anys, que es farà per franges d'edat, començant pels més grans. Una vacunació massiva sense una data d'inici concreta, perquè tot depèn que arribin les dosis necessàries per inocular a gran escala.

«Ho tenim tot a punt» i ara «el que falten són la vacunes», va dir Aragonès, que va confiar que en les properes setmanes se solucionin «uns retards acumulats que es fan difícils d'entendre» i que demana que arreglin l'Estat i la UE. En la mateixa línia, Vergés va indicar que «Catalunya està preparada per vacunar tota la població», començant per les franges d'edat més altes. Per a això, va detallar que s'habilitaran en total 500 punts de vacunació que s'aniran obrint de forma gradual en funció del volum de dosi que rebi Catalunya.

Per a la vacunació a baixa escala hi haurà 443 centres d'atenció primària i mòduls annexos; quan s'arribi a una fase intermèdia d'inoculació s'habilitaran 46 centres més de major capacitat; i al moment que s'aconsegueixin les 200.000 dosis setmanals, arribarà el torn d'obrir els sis grans espais.

El de més capacitat serà el recinte de la Fira de Barcelona a plaça Espanya -podria arribar a administrar més de 20.000 vacunes diàries- i els altres seran la Fira de Cornellà, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona, la Pista de Sabadell i un espai per concretar a Tarragona. A més, Vergés va explicar que ja ha conversat amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, per abordar la possibilitat d'habilitar també el Camp Nou si arribessin dosi de forma massiva.

L'estratègia de la Generalitat compta amb una borsa de 10.000 professionals per inocular vacunes; la major part d'ells ja formen part del sistema i altres són jubilats o estudiants d'especialitats mèdiques. El Departament de Salut manté la previsió d'arribar al 70% de la població vacunada a finals d'agost, encara que Vergés puntualitza que tot dependrà que les farmacèutiques mantinguin els compromisos de lliurament. En aquest àmbit, les certituds no van més enllà de les dues setmanes: de moment estan compromeses 120.000 dosi de les tres vacunes aprovades.

Els equips de vacunació del Departament de Salut van administrar dilluns únicament 4.486 vacunes, després d'un cap de setmana en què amb prou feines van posar vacunes, en un procés que va al ralentí a Catalunya.

Els equips de vacunació havien administrat fins ahir un total d'1.013.386 dosis de les tres vacunes disponibles contra la Covid-19, la qual cosa suposa que un 13,1% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis de l'immunogen.

Segons les dades del Departament de Salut facilitades ahir, dilluns es van inocular només 4.486 dosis, de les quals 2.077 van ser primeres dosis i 2.409, segones. Del total d'1.013.386 dosis administrades des del passat 27 de desembre, 666.065 han estat primeres inoculacions, un 8,6% de la població, i 347.321 persones, un 4,5% del cens, ja estan immunitzades amb la pauta completa de les dues dosis.

Catalunya ha rebut aquesta setmana quasi 100.000 dosis de Pfizer i milers més de Moderna i AstraZeneca, vacunes aquestes últimes -de les quals té acumulades més de 127.000- que començarà a inocular a partir d'avui, també a majors de 55 anys i fins a 65 anys, després que dilluns s'aprovés administrar-les a aquest grup d'edat més major i amb més risc.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar dilluns que des d'avui vacunaran persones d'entre 60 i 65 anys, tant als col·lectius considerats essencials com a la població general.