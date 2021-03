Rato i Trillo també neguen tenir coneixement de sobresous o de la 'caixa B' del PP

L'exvicepresident del govern espanyol i exsecretari general adjunt del PP Rodrigo Rato i l'exministre de Defensa Federico Trillo han negat aquest dijous a l'Audiència Nacional tenir cap coneixement del cobrament de sobresous o de la 'caixa B' del PP. Tots dos han declarat com a testimonis al judici que se segueix contra l'extresorer del PP Luís Bárcenas i cinc persones més. "Desconec aquestes anotacions, el seu origen, i no tenen res a veure amb mi", ha dit Rato en la línia del que van fer aquest dimecres els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy. Trillo també s'ha desmarcat dels apunts dels 'papers de Bárcenas' i ha afirmat que mai va rebre sobresous.

El judici de la 'caixa B' del PP investiga principalment el pagament en negre de les obres de la seu del PP al carrer Génova de Madrid. El principal acusat és Luis Bárcenas, per a qui la Fiscalia demana cinc anys de presó. Juntament amb ell l'exgerent adjunt del PP Cristóbal Páez, i tres càrrecs de l'empresa que va fer les obres, Unifica: l'arquitecte Gonzalo Urquijo, la sòcia Belén García i la directora de projectes Laura Montero. El PP i l'empresa Unifica estan acusats com a responsables civils subsidiaris, però no com a persones jurídiques.

Rato –que ha declarat amb mascareta- ha afirmat que "no entén" perquè el seu nom apareix als 'papers de Bárcenas' i ha apuntat que ell no va rebre cap sobresou en negre. Ha afirmat que manté una relació cordial amb Bárcenas, però "no tenia una relació professional" amb ell com a gerent. "Desconec aquestes anotacions, no tenen res a veure amb mi ni especularé amb això", ha dit, i "Bárcenas no m'ha donat diners mai".

Trillo –que també ha declarat amb mascareta- ha afirmat que ell no tenia cap funció que tingués a veure amb els pagaments del partit. Ha admès que entre el 2008 i el 2011 va tenir una restreta relació amb la defensa de Bárcenas i ha recordat que en aquells anys l'extresorer no va admetre mai que existís una 'caixa B' del partit. Les acusacions de Bárcenas, segons Trillo, no tenen "cap crèdit" per part seva.