El 76% del personal i els interns de la presó de Lledoners s'ha vacunat

La primera fase de la vacunació contra la covid-19 al Centre Penitenciari Lledoners ha finalitzat amb el 76% de personal i interns amb la primera dosi del vaccí ja administrada. En concret, han rebut la primera dosi de la vacuna AstraZeneca, a excepció dels interns que tenen entre 56 i 80 anys. Dues persones majors de 80 anys es van vacunar amb la de Pfizer-BioNTech i, per aprofitar el vial, es van vacunar quatre pacients més d'entre 76 i 80. «La vacunació s'ha fet efectiva per mòduls, en funció de com han anat arribant les vacunes al centre» i en una setmana, segons explica Carles Touzón, metge i director de l'equip d'atenció primària penitenciària de Sant Joan de Vilatorrada.

En una primera fase es van vacunar els dos pacients que estan per sobre dels 80 anys i tot seguit els que estan per sota dels 55. Queda pendent els qui es troben entre els 55 i els 80 anys. Així i tot, «el total de vacunats suposa el 76%, una xifra que col·loca el Centre Penitenciari Lledoners com un dels primers centres amb un percentatge més alt de vacunació», destaca Touzón.

Fins ara, segons ha detallat, la primera dosi de la vacuna no ha generat cap efecte secundari greu més enllà de febre, cefalea i artromiàlgies. El Centre Penitenciari Lledoners és un dels que té millors dades a Catalunya pel que fa als contagis per covid-19. Des que va començar la pandèmia de la covid hi ha hagut 9 pacients diagnosticats, i només un d'ells va ser simptomàtic. El Centre Penitenciari Lledoners té un equip d'atenció primària penitenciària, que forma part de la xarxa d'atenció primària de l'ICS a la Catalunya Central.