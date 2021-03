Un estudi destaca que el 20% de les dones mortes per violència masclista tenen més de 60 anys

Les dones de més de 60 anys que pateixen violència masclista estan més invisibilitzades que la resta i sovint justifiquen o no saben veure el que estan patint. Així ho conclou l'estudi de la Fundació Aroa que s'ha presentat aquest divendres de manera telemàtica i que, entre altres coses, denuncia que un 20% de les dones mortes per violència masclista són majors de 60 anys. De fet, un 92,4% del centenar de professionals enquestats creuen que aquest col·lectiu té una elevada probabilitat de no conèixer o de no poder acostar-se a recursos on les puguin atendre i denuncien la falta de polítiques i de recursos per detectar aquests casos. A més, critiquen la falta de dades de les agressions que hi ha a les residències de gent gran.

Els professionals enquestats per elaborar l'informe 'Les violències masclistes vers les dones grans: una aproximació feminista i interseccional' consideren que a l'hora de lluitar i detectar la violència masclista s'han prioritzat altres grups socials. A més, destaquen que "moltes dones grans han patit violències al llarg de tot el cicle vital" i que sovint els agressors són "familiars i cuidadors". De fet, en ser preguntats per si les polítiques públiques en violència masclista tenen en compte aquest col·lectiu, un 92,4% considera que no. Un 89,1% dels enquestats sostenen que les campanyes de sensibilització tampoc les tenen en compte i un 82,6% opinen que els serveis no tenen capacitat per donar una resposta adaptada a les seves necessitats.

De la trentena de dones entrevistades per elaborar aquest estudi, un 45% han reconegut que han patit violència masclista al llarg de la seva vida. Un 15% diuen haver-la sofert per part de la seva exparella i un 10% de la seva parella actual. "Les dones de la meva generació, el tipus de marits que hem tingut, el 90% i em quedo curta, són uns masclistes", reconeix una de les enquestades.

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) va atendre durant el 2019 24.295 dones, un 7,13% tenien més 60 anys, és a dir, 1.733 dones. Durant aquest període es va detectar una major prevalença de la violència en la franja d'edat que va dels 70 als 74 anys, el que es tradueix en 267 casos, cosa que suposa el 22,41% dels casos, seguida de la franja que va de 60 a 64 anys, que va representar el 21,66% dels casos.

Durant la presentació de l'informe elaborat per la Fundació Aroa, la seva presidenta, Neus Pociello, ha considerat que cal "incorporar la perspectiva de gènere i les violències masclistes en la recollida de dades" per tal d'"aconseguir una fotografia real de la situació de les dones grans".