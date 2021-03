Illa retreu a Aragonès que sigui «ostatge» dels «antisistema» i treballarà per «un projecte de govern alternatiu»

El líder del PSC, Salvador Illa, ha retret al candidat a la investidura, Pere Aragonès, que sigui "ostatge" dels antisistema i ha considerat que s'ha cenyit a reproduir el programa de la CUP. En el seu discurs al ple d'investidura, Illa ha qualificat el pla de Govern d'Aragonès de "decebedor" i l'ha considerat com una "esmena a la totalitat" de les presidències de Carles Puigdemont i de Quim Torra. Illa ha assegurat que treballarà per "un projecte de govern alternatiu" i s'ha ofert a fer costat Aragonès per fer un pacte per la salut i per impulsar la taula de diàleg amb l'Estat. En canvi, ha criticat que es comprometi a una qüestió de confiança en dos anys i ho ha considerat un "tret al peu".

Illa ha afirmat que el moment actual és "greu, compleix i difícil" i ha preguntat a Aragonès què ha de passar perquè el Govern centri les energies a fer front a virus i recuperar l'economia. I és que, segons el dirigent socialista, l'executiu "no està en el que ha d'estar". I ha posat com a exemple que el Govern "no ha donat suport" als Mossos sinó que ha fet costat als "antisistema".

"Estar segur que per afrontar la situació el millor soci és la CUP? Els antisistema són els millors per l'estabilitat i cal obrir un nou temps?", ha preguntat Illa dirigint-se a Aragonès. I ha considerat que suposa "degradar" la institució que hagi bescanviat el seu suport a una qüestió de confiança a la meitat del mandat. En aquest context, Illa li ha recordat que la CUP va llançar Artur Mas a "la paperera de la història".

Illa ha demanat al candidat d'ERC que, si acaba sent president de la Generalitat, tingui "seny, serietat, tenacitat, calma, prudència i altura de mires". I és que, segons el dirigent socialista, Catalunya necessita "estabilitat, bon Govern i capacitat d'arribar a consensos" i la proposta d'Aragonès no garanteix cap de les tres qüestions.

En canvi, Illa s'ha compromès a donar suport al futur Govern pel que fa a la lluita contra la pandèmia i ha assegurat que el l'executiu català ha tingut més lleialtat del govern d'Espanya que la que hi ha hagut entre els socis del Govern. Illa ha promès lleialtat i no fer comentaris públics posant "pals a les rodes" a la gestió contra el coronavirus.

El dirigent dels socialistes catalans també s'ha mostrat receptiu pel que fa a la reactivació de la taula de diàleg amb l'Estat. I, en aquest sentit, ha assegurat que ajudarà Aragonès que es torni a reunir però alhora li ha demanat una taula de partits catalans perquè, segons ha dit, "hi ha d'haver diàleg de Catalunya endins". "Si va a la taula de negociació amb el govern d'Espanya amb un acord de la taula catalana, hi anirà amb més força", ha defensat.

El president del PSC al Parlament ha acusat Aragonès de "bloquejar" la política catalana perquè vol repetir una fórmula "que no ha funcionat". "No se m'enfadi. Crec que el tinc per una persona dialogant i vostè sap que això que avui proposa no pot funcionar. Ho he deduït del to i de l'estil de la seva intervenció", ha afegit.