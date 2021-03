L'Ajuntament de Múrcia aprova la moció de censura

El ple de l'Ajuntament de Múrcia va aprovar ahir la moció de censura amb 15 vots a favor i 14 en contra. La moció va comptar amb l'aval dels 9 regidors del PSOE, els 4 de Cs i 2 de Podem; mentre que van votar-hi en contra els 11 edils del PP i els 3 de Vox. El portaveu municipal del PSOE, José Antonio Serrano, es va convertir en el nou alcalde de Múrcia després de guanyar la moció de censura presentada al costat de Cs i Podem contra l'anterior primer edil, José Ballesta, del PP.

No hi va haver gir de guió com a l'Assemblea autonòmica. Els vots estaven ben lligats pràcticament des que el passat 19 de març es va presentar la moció de censura per part de PSOE, Podem i Cs, soci de govern fins ara del PP, que ha governat a Múrcia des de 1995.

Ahir al matí els populars van perdre el seu tron?i el bastó de comandament el va agafar Serrano, que governarà en coalició amb la formació taronja que encapçala Mario Gómez, el partit del qual seguirà ostentant 4 regidories al nou govern.

Les intervencions dels portaveus dels grups i de l'alcalde entrant i sortint van ser com s'esperava, amb referències a la corrupció i a les xarxes clientelars per part de PSOE, CS i Podem, i amb al·lusions al fet que no era necessària aquesta moció per part dels populars.

El ja alcalde de Múrcia va explicar que treballaran per a les persones que pitjor ho estan passant en aquesta pandèmia i per a les pedanies i que aprofitarà el que pugui de l'anterior Govern, en referència a projectes iniciats pel seu antecessor, que abandona el càrrec després de sis anys.