Una altra tragèdia ferroviària deixa una trentena de morts al sud d'Egipte

Una altra tragèdia ferroviària a Egipte va deixar ahir almenys 32 morts i més de 160 ferits en un dels pitjors accidents de tren de l'última dècada en aquest país, on són freqüents els successos d'aquest tipus degut al mal estat de la xarxa i a la falta de sistemes de seguretat. L'accident va tenir lloc entre les estacions d'Al Maragha i Tahta, a la província de Sohag, en el sud d'Egipte, a les 11.42 hora local quan el tren 2011 Assuan-el Caire «va depassar el semàfor 709 i va xocar contra la part posterior de l'últim vagó del tren 157 Luxor - Alexandria», segons l'Autoritat de Ferrocarrils egípcia. El tren 157 estava parat a la via després que «desconeguts» activessin els frens d'emergència, no se sap si de manera voluntària o accidental. Segons l'últim còmput del Ministeri de Salut egipci, almenys 32 persones van morir, entre elles el conductor d'un tren i un dels seus assistents, i 165 van resultar ferides: tots van ser traslladats a diversos hospitals de la zona.