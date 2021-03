Aturen dos cotxes en un control nocturn a Osona i els enxampen amb 45.000 euros i 1,5 quilos en joies i or

Els Mossos d'Esquadra van aturar la matinada de divendres dos cotxes en un control nocturn a Osona i van localitzar a dins els vehicles més de 45.000 euros en efectiu i 1,5 quilos en joies i or. El dispositiu policial es va produir pels voltants de les 03.00 hores de la matinada a la C-153, dins el terme municipal de Folgueroles.

Els agents van aturar els dos turismes en un control rutinari i van descobrir a l'interior una enorme quantitat de bitllets, joies i or. Els sis ocupants dels vehicles van quedar detinguts per delicte de receptació i robatori amb força en no acreditar la procedència dels diners i objectes de valor, segons ha informat la policia catalana.