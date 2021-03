L'estat exigirà una PCR negativa per entrar per carretera creuant la frontera amb França. La mesura preveu excepcions per als transportistes, treballadors transfronterers i residents a un radi de 30 km. de la frontera. La mesura amplia l'exigència de la PCR negativa que ja es demana als viatgers provinents de França en avió o vaixell, i impacta el sector comercial de zones com l'Empordà. Per exemple, no es podrà anar de Perpinyà a la Jonquera sense PCR.