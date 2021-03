Pròxim objectiu en la vacunació: tots els majors de 80 anys en els pròxims 15 dies

La ministra de sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat aquest diumenge que el pròxim gran objectiu, en la campanya de vacunació, és que «en les dues pròximes setmanes» es vacunin a tots els majors de 80 anys, un repte complicat ja que, per exemple a Catalunya, una de les autonomies que ofereix les dades disgregades per grups prioritaris, només el 36% del col·lectiu de més grans de 80 que no viuen en residències ha rebut la primera dosi i el 22%, les dues punxades necessàries per a la immunització.

Però a l'abril, segons ha destacat Darias, es «multiplicarà per tres» el nombre de vacunes administrades, cosa imprescindible per complir el difícil objectiu que el 70% de la població espanyola estigui immunitzada al llarg de l'estiu. La ministra de sanitat ha assegurat aquest diumenge, en una entrevista a TVE, que Espanya «manté la previsió», malgrat els retards en les entregues per part d'algunes farmacèutiques.

De fet, ha anunciat que demà dilluns arribarà un milió de dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna, la qual cosa suposa incrementar considerablement el nombre de vials rebuts. Si fins ara s'han entregat a les comunitats autònomes 8,5 milions de dosis, el nou milió suposa l'11% dels vials repartits des que el 27 de desembre va començar la campanya de vacunació a Espanya.

Així mateix, ha informat que durant el segon trimestre de l'any es rebran 5,5 milions de dosis de la vacuna de Janssen, que només necessita d'una dosi.



Setmana Santa

En aquest context, la ministra ha demanat a la ciutadania un últim esforç i que, malgrat la «fatiga pandèmica», compleixi les restriccions i «no viatgi» fora de la seva comunitat autònoma durant la Setmana Santa per evitar que es consolidi el creixement del nombre de contagis que s'ha produït en l'última setmana. «Estem davant un repunt, queda per determinar si arriba la quarta onada, per això vull llançar un missatge de prudència, perquè el final és més a prop, ja ens queda molt poc», ha afirmat la ministra.