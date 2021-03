«Per pujar al cim s'ha d'estar ben preparat físicament, és exigent»

El refugi Lluís Estasen, al Pedraforca, ha tornat a obrir portes aquest cap de setmana després d'uns mesos tancat. Amb el desconfinament comarcal i l'arribada del bon temps, el refugi torna a ser un punt de referència dels excursionistes.

Han tingut gent aquest dissabte i diumenge?

Dissabte hi va haver poca afluència de gent perquè feia mal temps, però aquest diumenge ha fet un dia radiant i han passat molt excursionistes.

Han vingut a pujar el Pedraforca?

Hi ha de tot. Hi ha molt públic familiar que puja fins al mirador, que acaba d'arribar al refugi i fa alguna petita ruta a peu. Hi ha excursionistes que han vingut a fer el Pedraforca i altres que han optat pel cim del Comabona o per la ruta 360º, que fa una volta circular a la muntanya.

Nombrosos visitants, de diferents indrets, han passat el dia a l'entorn del Pedraforca. Hi ha qui ha optat per fer nit al refugi?

La nit de dissabte a diumenge hi han dormit 6 persones. Tenim 32 places, per tant esperem que la gent s'animi i l'ocupació aquesta Setmana Santa sigui bona. Cal dir que garantim la seguretat anticovid amb totes les mesures, fins i tot comptem amb un aparell de purificació de l'aire.

Les previsions d´ocupació són bones?

La predicció del temps hi influeix molt i les reserves es fan a última hora. És aviat per valorar-ho.

És un bona època per pujar el Pedraforca?

Ara encara hi ha neu i gel per pujar pel coll de Verdet, i per tant calen grampons i piolet. Per aquest motiu he desviat per la tartera als que no van tan preparats. És la zona per on normalment es baixa, però en aquest cas els he aconsellat pujar i baixar pel mateix lloc.

Cal estar en bona forma física?

Sí, s'ha d'estar ben preparat físicament, perquè és una muntanya molt exigent. Cada vegada la gent va més preparada però encara et trobes amb qui no, i llavors és quan s'han de lamentar accidents.