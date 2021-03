Jessica Albiach qüestiona que republicans i juntaires vulguin ser socis de govern

La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, va qüestionar que ERC i JxCat vulguin ser socis de Govern. La líder d'En Comú Podem va remarcar ahir al Parlament que «quan algú vol ser soci, ho és i punt, i hi ha confiança». Albiach va avisar els dos partits majoritaris de l'independentisme que «el que comença malament no acostuma a acabar bé». En aquest sentit, la cap de files dels comuns va insistir en «l'alternativa» del pacte d'esquerres per afrontar les diverses crisis. A més, Albiach va afegir que no s'entendria «l'artefacte» que sortís d'un acord entre ERC i Junts, si Aragonès el que vol és un executiu d'esquerres.