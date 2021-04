Antonia Dell'Atte es vacuna al Palau Firal i ho diu a Instagram

La model italiana Antonia Dell'Atte, coneguda per la seva presència a la premsa rosa i als programes del cor, i també per ser l'exdona d'Alessandro Lecquio, va rebre aquest divendres la vacuna AstraZeneca al Palau Firal de Manresa, tal com va explicar ella mateixa a Instagram, on va penjar vídeos i on també se la veu a Montserrat. Dell'Atte té 61 anys, viu a Barcelona i té targeta sanitària del país.

En els vídeos enregistrats a Montserrat, Dell'Atte hi explica: «Avui Divendres Sant, La Passió de Crist. I aviat, rumb a Manresa per vacunar-me! Us ho explicaré!» Ja a Manresa, d'on es veu un vídeo posant-se la vacuna i un altre i fotografies amb el personal sanitari responsable de la vacunació, la model hi diu: «Verificat. Ahir, 2 d'abril, em vaig vacunar. Molt senzill: entrar a la pàgina web de canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19 i, si et toca, et vacunes i llestos!».

Mentre la vacunen, la italiana fa broma amb la seva edat perquè la sanitària que l'atén li diu que «t'hem posat la vacuna dels joves». Dell'Atte li dona les gràcies per la seva amabilitat i, quan la sanitària li comenta que l'endemà potser li farà una mica de mal al braç on li han posat el vaccí, o que potser tindrà algun símptoma, ella comenta: «Soc una dona forta. Amb tot el que he passat en la meva vida, això és un passeig de flors». En un altre vídeo, dona les gràcies «al Departament de Salut per aquesta organització tan fantàstica i per tenir l'AstraZeneca, que ens ho canviarà tot».