Marta Vilalta: «El Govern no pot quedar supeditat a ningú»

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va defensar ahir que la Generalitat no pot cedir poder al Consell per la República (CxRep), ja que considera que Catalunya ha de governar-se des del seu Govern i cap òrgan extern pot suplantar les seves funcions: «Ningú pot controlar el Govern».«No pot quedar supeditat a ningú que no sigui el mandat democràtic i la sobirania popular, que és el Parlament i la pròpia ciutadania», va afirmar en una entrevista a Europa Press, després dels desacords entre ERC i Junts sobre quin paper ha de tenir el Consell per la República, presidit per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Per a Vilalta, l'independentisme s'ha de coordinar en un espai que permeti construir una estratègia conjunta i superar les divisions dels últims anys, però «això és plenament compatible i no significa que una cosa ha de substituir l'altra». «Qui governa i qui governarà el nostre país és el Govern amb el seu president al capdavant», i va defensar que ningú més pot pretendre intentar governar Catalunya.

En les negociacions entre ERC i Junts sobre la investidura de Pere Aragonès, el paper del CxRep ha estat un dels principals esculls: Junts vol que tingui més pes i assumeixi les funcions de coordinar i dirigir l'estratègia independentista, separant-la de l'acció del Govern, mentre que ERC ho rebutja i reclama que s'ha de reformular l'òrgan.

Vilalta, que forma part de l'equip negociador amb Junts, sosté que per a ERC aquest òrgan «no té la neutralitat que potser hauria de tenir» perquè creu que és un espai partidista de Junts, per la qual cosa celebra que el mateix Consell hagi accedit a abordar la seva reformulació.