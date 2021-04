Militars progressistes denuncien la presència de feixisme a l'Exèrcit espanyol

«Ciutadans d'Uniforme» és el grup de Telegram anònim que ha posat al descobert els últims anys casos d'apologia del feixisme a les Forces Armades espanyoles, entre altres la presència del grup neonazi format per oficials i suboficials en actiu anomenat «Lo Nuestro», amb seu a Múrcia. En una entrevista a l'ACN, els seus portaveus denuncien que l'extrema dreta està «normalitzada» als quarters davant la «total indiferència» del govern de Sánchez. «En qualsevol país democràtic, com Alemanya o França, l'existència d'aquests grups força la dissolució d'unitats per resoldre el problema, o com a mínim l'anunci de mesures contundents. A Espanya, amb un govern que es diu progressista, hi ha una total indiferència». El grup, que es defineix com «una organització de militars demòcrates», recull denúncies de membres de l'Exèrcit en actiu. «El nostre objectiu és contribuir a la democratització de les Forces Armades», i «per això ens constituïm en canal directe entre quarters i societat mostrant el que passa a l'interior amb una àmplia xarxa d'informants». Segons diuen, l'extrema dreta «no és una anomalia a les Forces Armades». «Està socialment normalitzada, i això és possible perquè l'1% radicalitzat, que són coronels i generals, són els que estan estratègicament situats als llocs de poder per evitar que els valors democràtics arrelin a les Forces Armades».