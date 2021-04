Un plàcida operació tornada tanca la gran escapada de Setmana Santa

A la C-16 es va tallar un carril per un accident

A la C-16 es va tallar un carril per un accident guillem camps

La xarxa viària de la Catalunya Central va viure una jornada sense grans complicacions en l'últim dia de l'operació tornada de la gran escapada de la Setmana Santa. A les comarques centrals, el trànsit va ser escalonat i es va viure una jornada de trànsit dens però sense grans congestions al tram sud de la C-55.

Al voltant de la una del migdia, el Servei Català de Trànsit (SCT) informava de trànsit dens a la C-55, en sentit sud al tram entre Castellgalí i Manresa, encara que aquest no va arribar a congestionar la carretera. Hores més tard, entre les sis i les set de la tarda es va registrar una elevada densitat de vehicles a la C-55, en aquest cas al seu pas per Castellbell i també en sentit sud.

En el tram bagenc de la C-55 es va tallar el carril ràpid que hi ha en direcció sud a l'alçada del barri dels Comtals.

Al Berguedà, tampoc hi va haver trànsit en un dels trams més conflictius, entre Cercs i Berga, on com al Bages també es va suprimir el carril ràpid. A més, es van eliminar les entrades nord i centre de Berga.

Malgrat aquesta tranquil·litat a les vies habitualment més conflictives en els caps de setmana i durant els ponts, el Bagesi el Berguedà van registrar dos accidents que van obligar a tallar, ahir a la tarda la C-16 entre Puig-reig i Gironella i un carril de l'Eix Transversal a Sant Fruitós de Bages (veure suport).

La situació de fluïdesa a la C-16 i la C-55 que es va viure ahir al Bages i al Berguedà va contrastar amb la viscuda durant la jornada de diumenge quan hi va haver retencions de fins a sis quilòmetres a la C-16 ,entre Berga i la Nou de Berguedà i ja al Bages, es van registrar algunes cues de fins a tres quilòmetres a la C-55, en aquest cas al terme municipal de Castellgalí. En ambdós casos les cues van ser en sentit sud.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, ahir, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT) la via que va registrar més complicacions viàries al llarg d'ahir a la tarda va ser l'AP-7, amb sis quilòmetres de cua entre Cardedeu i la Roca del Vallès en sentit Granollers per un sinistre. En aquesta zona s'hi van poder veure un gran nombre de caravanes, autocaravanes i furgonetes camperitzades.

També hi va haver afectacions per un accident a la carretera C-37, a Sitges, també per un accident amb cues que van arribar als set quilòmetres en els dos sentits de la marxa.

Un altre accident també va provocar cues a l'A-2 a Cervera, en direcció Barcelona i accident també va provocar retencions a la C-61, en aquest cas a l'alçada de Vallgorguina, ja que es va haver de tallar la circulació de la via en els dos sentits de la marxa.

Altres trams que també van registrar diverses cuses al llarg de la jornada d'ahir van ser la carretera N-340 amb cinc quilòmetres de retencions al Vendrell i quatre a l'Arboç; la C-31, amb retencions de fins a quilòmetres a Santa Cristina d'Aro, la C-65, amb tres quilòmetres de caravana al seu pas per Llagostera i ja a l'àrea metropolitana de Barcelona, la B-20, tenia cues d'un quilòmetres a Cornellà de Llobregat.

Segons dades del mateix SCT, des de diumenge a les 12 del migdia i fins a les 9 del vespre d'ahir dilluns, havien tornat de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 506.919 vehicles.

Aquesta xifra representa de moment el 7,4% menys respecte a la Setmana Santa 2019 -l'any passat hi havia confinament- i el 21,5% menys respecte a fa dues setmanes, quan el dilluns era un dia laborable.

La previsió del SCT era que des entre ahir i dilluns fins les 10 del vespre retornessin a Barcelona i a la seva àrea metropolitana entre un mínim de 514.800 vehicles i un màxim de 585.000.

Tot i que la xarxa viària de la Catalunya Central va registrar ahir almenys tres accidents, aquests no van generar grans complicacions. El primer va tenir lloc a la una del migdia, a la C-37, entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix, en sentit sud, segons el SCT. En l'accident només hi va haver implicat un motorista de 45 anys, ferit menys greu, que va ser traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Cap a les cinc de la tarda, un accident en dels túnels de la C-16 entre Gironella i Puig-reig, en sentit nord, va obligar a tallar del tot la carretera i després es va obrir un carril. A les sis, la situació estava normalitzada. Dues persones van resultar ferides. A la C-25, un cotxe va bolcar a Sant Fruitós en direcció Girona, passades les 5 de la tarda i això va obligar a tallar un carril fins a les set. El balanç va ser d'un ferit lleu.