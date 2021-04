La víctima de la violació múltiple de Sabadell relata la brutalitat dels fets: «Tenia molta por, patia per la meva vida»

La víctima d'una violació múltiple a Sabadell l'any 2019 ha relatat davant del jutge la brutalitat de l'agressió sexual, en què assegura que hi van participar tres persones de manera activa. La noia, que llavors tenia 18 anys, ha relatat com va ser assaltada i acorralada de matinada al centre de la ciutat i arrossegada fins un local on hi havia cinc individus més. "Tenia molta por, no sabia si m'anaven a matar", ha explicat en la primera sessió del judici, on ha explicat que tot i que estava tremolant i paralitzada, tres homes la van penetrar vaginalment, la van obligar a fer fel·lacions i un d'ells també la va penetrar analment. La víctima s'ha mostrat colpida dels fets i ha explicat que pateix seqüeles piscològiques des d'aquella nit.

La noia ha relatat com la nit dels fets, el 3 de febrer de 2019, va sortir per celebrar un aniversari en dos locals del centre de Sabadell, primer a la discoteca La República, de la plaça Vallès, fins que aquesta va tancar, a les 3.00 h, i es van traslladar al Sabadebidoo, al carrer Advocat Cirera, amb tres amics més. Allà hi havia un grup de nois d'origen magrebí: "Quan anàvem al lavabo la meva amiga o jo ens feien comentaris masclistes", ha relatat.

Una de les amigues de la víctima, que va estar amb ella al darrer bar on van passar la nit, assegura que va notar la noia "incòmoda" pels comentaris dels nois magrebins, però diu que no li va donar cap importància perquè estaven de festa. Tampoc els altres dos amics de la víctima present al local ha aportat cap dada nova sobre els nois.

A les 6.00 h el local tancava i es va quedar una estona parlant amb la cambrera i un noi italià, que tot i que ha estat citat com a testimoni, no ha estat localitzat per poder declarar durant el judici. La cambrera ha reconegut a tres dels quatre acusats com a clients habituals, però no ha pogut determinar si eren aquella dia o no al local.

D'aquella nit, la cambrera s'ha limitat a dir que la víctima volia prendre un cafè abans de tancar, que no li va servir perquè havia de netejar. Cinc minuts més tard, segons el relat de la víctima, ella i el noi van sortir i tots dos van emprendre camins separats després de caminar una estona plegats.

"Quan vaig arribar al Mercat Central un home es va llançar a sobre meu per darrera, em va posar contra la paret i em vaig quedar bloquejada", ha relatat. "Em va començar a fer petons per tot el cos de forma violenta i brusca, i li vaig dir que parés, tenia molta por, em va aixecar la dessuadora, em va posar la mà per sota del pantaló i em va posar els dits a la vagina", ha afegit.

Tot i demanar-li que parés, la va agafar pel braç i l'esquena i la va empènyer bruscament per conduir-la fins un local de la carretera de Terrassa, a Can Feu, una antiga sucursal bancària llavors ocupada, amb pintades a les parets, habitacions sense portes i matalassos al terra. En arribar-hi hi havia cinc homes més a dins, que van començar a discutir entre ells.

"Mentre discutien, jo plorava i tremolava, els vaig demanar que em deixessin marxar, que no diria res, però un dels homes em va dur contra la meva voluntat a una habitació, em va llançar contra un sofà i em va violar, em va penetrar vaginalment i em va obligar a fer-li una fel·lació", ha explicat, tot mentre encara duia la roba de la part de dalt posada. En acabar, l'home va sortir de l'habitació: "Em vaig quedar quieta al sofà, amb molta por, i llavors va entrar un altre individu, que primer va utilitzar la força per immobilitzar-me", ha afegit.

Tot i estar plorant i tremolant i suplicant que la deixessin marxar, la va tornar a penetrar vaginalment i la va forçar a fer-li una fel·lació, provocant-li lesions als braços. En acabar, aquest segon home va marxar de l'habitació, i va entrar-hi un tercer que va repetir les mateixes accions que els altres dos, en aquest cas, a més, penetrant-la analment "tot i els crits de dolor i les súpliques", que feia.

En acabar aquest tercer individu, va sortir de l'habitació i els homes presents al local van tornar a discutir breument. El darrer agressor va tornar a entrar i li va dir que agafés la roba, motiu pel qual es va cobrir amb el seu abric i va agafar un plec de peces de roba: "Tenia molta por, patia per la meva vida, vaig intentar fixar-me amb tot el que podia de la sala, i vaig intentar agafar roba que no era meva per intentar tenir alguna prova", ha dit.



Salvada per uns veïns

"Em vaig arribar a pixar a sobre per la por", ha afegit la noia, quan aquest tercer agressor la va agafar pel braç i va sortir amb ella del local, arribant al barri d'Hostafrancs, just a tocar. "Em va començar a demanar on vivia, em va arrossegar uns metres i llavors vaig veure com una porta d'un garatge s'estava obrint", ha afegit.

De la porta en sortia un cotxe amb una família que es disposaven a anar a una competició esportiva, i ella els va demanar ajuda. La dona va baixar del cotxe i la va ajudar a pujar al cotxe, moment en què va poder veure l'home.

D'allà la van dur a la comissaria de la Policia Municipal, que és molt propera, on, a partir de la descripció de la dona, es van activar les patrulles per intentar trobar l'home. "Estava destrossada, plorant, espantada i bloquejada", ha relatat l'agent que la va atendre a comissaria.

Tot i això, també ha explicat que la víctima estava "segura" a comissaria perquè era conscient que "ja s'havia acabat tot". En aquell moment, la noia va ser traslladada en ambulància a l'hospital Parc Taulí, on la van atendre i subministrar pastilles per interrompre un possible embaràs i les infeccions produïdes per l'agressió.

L'auxiliar sanitària que la va assistir a l'hospital ha detallat que la víctima va arribar molt bruta i mullada. Tenia també molta vermellor al pubis, la zona anal, així com als braços i les cames. "Tenia contusions per tot el cos, i de seqüeles psicològiques me n'han quedat moltíssimes, segueixo en teràpia", ha explicat la víctima.

La noia també ha assenyalat que al dia següent dels fets va acompanyar agents de la Policia Municipal per fer el recorregut des del Mercat Central fins el local. A dins d'aquest espai va reconèixer visualment i per la veu un dels homes que eren al bar i al lloc dels fets, sense aconseguir determinar si va participar o no de manera activa en l'agressió.



La coartada dels acusats



Les defensa d'un dels acusats, Redouane O., ha aportat el testimoni de persones properes, com la seva parella, que ja ho era llavors i que encara ho és, i la persona que li havia llogat una habitació a casa seva. La companya de l'acusat ha justificat que va passar la nit amb ell, tret d'una hora i mitja, en què ell va sortir per acompanyar un amic que havia begut massa a casa.

La mateixa coartada ha esgrimit el llogater, que ha assegurat que quan va anar a dormir l'acusat i la seva parella eren a casa. "Jo vaig marxar a dormir cap a les 6.00 h i ells a les 4.00 h, es van quedar a dormir i es va llevar pels volts de les 18.00 h", ha apuntat.

Els acusats, Jawad B., Mohamed A., Redouane O. i Mustapha B., declararan finalment dimecres. Inicialment estava previst que ho fessin aquest dimarts, però el tribunal els ha obert la possibilitat de fer-ho a la finalització del judici. Les defenses han acordat que sigui així i declararan un cop hagin escoltat tots els testimonis.

Durant les dues sessions del judici hi ha una intèrpret d'àrab per traduir totes les intervencions dels testimonis, així com per traduir les seves declaracions, previstes per demà. Cap dels quatre acusats parla correctament ni català ni castellà, i un d'ells té també dificultats per entendre'ls.



Les defenses intenten collar la víctima



Els advocats de les defenses dels quatre acusats han intentant collar la víctima en el seus interrogatoris. Un cop el gruix del relat ha quedat explicat durant el torn de la Fiscalia, les defenses han volgut posar la víctima contra les cordes i això ha obligat fins i tot al president del tribunal a intervenir, avisat de les "dificultats" de la víctima per explicar-se.

L'advocada del principal acusat li ha arribat a preguntar, ja ben avançat el judici, si les relacions sexuals de la matinada del 3 de febrer de 2019 van ser consentides i ha qüestionat l'actitud de la víctima durant el seu captiveri: "Per què no va cridar?" "Per què no va picar el timbre d'alguna casa?", li ha retret.

"La víctima ha fet un relat lineal del que va passar i intentar introduir elements que no es corresponen amb aquest relat és gratar en el no res", ha etzibat el president del tribunal per posar fi a l'interrogatori de l'advocada de Mohamed A., l'únic acusat de ser autor material d'una de les tres violacions.

També l'interrogatori del fiscal ha viscut moments incòmodes per a la víctima, de la qual només se n'ha sentit la veu. El fiscal, molt fred, l'ha interromput constantment preguntant a la noia si estava segura del que estava explicant. També li ha preguntat perquè no va intentar escapar, tot i la brutalitat dels fets que ha relatat.