ERC pressiona JxCat vinculant el relleu de Cuevillas al ple d'investidura

ERC vol fer coincidir la votació per substituir Jaume Alonso-Cuevillas com a secretari segon de la Mesa del Parlament amb el ple d'investidura de Pere Aragonès, que segueix pendent de les negociacions amb JxCat.

Fonts republicanes s'han mostrat partidàries de retardar l'elecció de la persona que rellevarà Cuevillas a la Mesa fins que se celebri un ple en el qual Aragonès pugui ser investit. D'aquesta forma, ERC pressiona JxCat perquè no dilati les negociacions sobre el futur Govern -que continuaven ahir- i doni suport al més aviat possible la investidura d'Aragonès, després d'haver-se abstingut en les dues votacions prèvies a la Setmana Santa.

De fet, l'expresident del Parlament Roger Torrent va advertir a JxCat que el suport d'ERC a la substitució de Cuevillas a la Mesa de la cambra està condicionat a «un acord global» que inclogui la formació del nou Govern. En declaracions a Catalunya Ràdio, Torrent va explicar que «s'han de poder acordar ambdues coses, la substitució d'un membre de la Mesa i la investidura de Pere Aragonès».

Fonts de JxCat consultades per Efe van indicar que «el més normal» seria no esperar a tenir lligada la investidura per votar la substitució de Cuevillas en la Mesa. Una possibilitat, en aquest sentit, seria aprofitar qualsevol ple que es convoqui per convalidar algun decret del Govern per votar qui ha d'ocupar la secretaria segona de la Mesa, un lloc pel qual JxCat postula Aurora Madaula, que haurà de competir amb el diputat d'En Comú Podem Lucas Ferro.

El PSC ja ha avançat que «prefereix» Ferro i emplaça ERC a aprofitar la substitució de Cuevillas per desmarcar-se de JxCat. «Interpel·lo ERC perquè tenim uns dies per poder establir com a mínim una persona en la secretaria que tingui per objectiu fer complir el reglament, fer complir la llei, no tenir com a prioritat la desobediència, intentar que la Taula funcioni bé», va assenyalar la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero.

Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem en el Parlament, David Cid, va assenyalar que «desgraciadament» en la política catalana «són habituals diferents discursos en públic i privat» i ha assegurat que ERC descarta governar en solitari la Generalitat, malgrat haver deixat oberta aquesta porta si fracassen les seves negociacions amb JxCat.

A primera hora d'ahir, Cuevillas va formalitzar amb un escrit dirigit a la Mesa la seva renúncia al càrrec pel qual va ser triat el 12 de març en la sessió constitutiva del Parlament. La seva renúncia va ser tramitada per la Mesa, reunida durant el matí.

Cuevillas era un dels dos representants de JxCat a la Mesa, al costat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, però els seus dubtes sobre l'estratègia de desobediència han portat al seu partit a apartar-lo del càrrec. La seva renúncia no fa perillar la majoria independentista a la Mesa, ja que JxCat, ERC i la CUP disposen encara de quatre dels set llocs, a l'espera que el ple esculli la persona que ha de substituir-lo. Fonts parlamentàries van explicar que la vacant que deixa Cuevillas a la Mesa «no afecta» el funcionament de la cambra catalana, que pot celebrar igualment sessions plenàries.

En roda de premsa al Parlament, el diputat de la CUP Pau Juvillà va explicar que a la CUP li preocupa molt que «a escassos dies de la constitució de la Mesa el secretari segon causi baixa», i atribueix aquest fet a «la falta de consens dins de JxCat».

Per aquest motiu, la CUP ha sol·licitat una reunió amb JxCat per demanar explicacions sobre l'ocorregut, i també per advertir que la seva formació no desitja que a la Mesa la «confrontació» acabi sent merament «simbòlica». Juvillà va recordar que la CUP va voler estar a la Mesa «no per participar en un intercanvi de cadires», sinó per procurar que «al Parlament es pugui parlar de tot, per defensar els drets democràtics de tots els diputats i per combatre el feixisme». Juvillà va anunciar, en tot cas, que la CUP «facilitarà» el relleu de Cuevillas per Madaula perquè desitja que hi hagi «una majoria independentista a la cambra», si bé aquesta ja està igualment garantida, perquè si Madaula no resulta escollida l'independentisme passaria a tenir 4 representants (en lloc de 5) per 3 no independentistes. Al contrari que ERC, la CUP desvincula els canvis a la Mesa de les negociacions per la investidura de Pere Aragonès i de la formació del nou Govern, però admet que els republicans «tenen dret a decidir el que creguin oportú». Sobre la possibilitat de votar al candidat que han presentat els comuns per ocupar la secretària segona de la Mesa, Lucas Ferro, la CUP es mostra contrària a fer-ho perquè considera que «no garanteix» que donaria suport a «la confrontació» en el cas que la cambra rebi advertiments del Constitucional.