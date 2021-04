Estrasburg avala la vacunació obligatòria dels menors per accedir a les escoles bressol

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la vacunació obligatòria dels menors per accedir a les escoles bressol excepte en casos mèdics justificats. Arran d'una queixa per l'obligació legal a la República Txeca de vacunar els nens i nenes, l'alt tribunal amb seu a Estrasburg ha validat aquesta mesura mentre no "s'imposi a la força". És a dir, que no es pot vacunar en contra de la voluntat dels pares, però aquests s'han d'atenir a les conseqüències d'incomplir aquest deure legal mentre siguin proporcionades. En el cas txec, el TEDH creu que la prohibició d'entrada a les escoles bressols dels menors no vacunats és "moderada" i "limitada en el temps" perquè no afecta l'escolarització primària.

"Quan una política de vacunació voluntària no és suficient per aconseguir la immunitat de ramat (...), és raonable que les autoritats nacionals puguin introduir una política de vacunació obligatòria per aconseguir un nivell adequat de protecció contra malalties greus", defensa la sentència.

És la primera vegada que Estrasburg es pronuncia sobre la vacunació obligatòria per als nens de malalties àmpliament conegudes per la ciència. En concret, la pauta de vacunació que estableix República Txeca fa referència a la diftèria, el tètanus, la tos ferina, l'hib, la poliomielitis, l'hepatitis B, el xarampió, les galteres i la rubèola.

A Catalunya la vacunació dels menors és altament recomanable, però no és obligatòria.