Salut veu «plausible» que l'oci nocturn recuperi l'activitat de cara a l'estiu

El Govern treballa amb l'horitzó que l'oci nocturn pugui recuperar aquest estiu una certa normalitat, amb públic dret i sense distàncies de seguretat. Però aquest relaxament dependrà del fet que la transmissió comunitària estigui "sota control" i també que hi hagi un percentatge "raonable" de persones vacunades, un llindar que el secretari general de Salut, Marc Ramentol, situa en el 30% de la població al juny. Ramentol ha indicat aquest dijous que veu "precipitat" plantejar aquest escenari abans, amb independència dels resultats del concert amb 5.000 persones al Palau Sant Jordi, que es coneixeran la setmana vinent. De la mateixa manera, Salut descarta per ara permetre un salconduit cultural al confinament comarcal.

El mes de març es va complir un any del tancament pràcticament total de les sales de concerts i discoteques. Algunes sales han pogut reobrir tímidament a partir de novembre, sempre que ho fessin amb el públic assegut i sense ballar. Però el gruix esperen que el Govern permeti l'entrada a les sales sense distància social i a peu dret per recuperar l'essència de la seva activitat.

Al respecte, en una taula rodona organitzada per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apuntat que aquest escenari pot ser "plausible" a partir de l'estiu, i no abans. Ramentol creu que "amb mesures" (com la mascareta i el control d'aforament, entre altres) és possible tornar a obrir en aquestes condicions a partir del juny si l'escenari és d'un nivell de transmissió comunitària "sota control" i si es compleix la previsió de tenir vacunada almenys un 30% de la població, la de més risc d'ingrés hospitalari i a les unitats de crítics.

Representants de l'ASACC i de sales de concerts a títol individual li han demanat si aquest escenari es pot plantejar abans, però Ramentol s'ha reafirmat en que cal avançar més en la campanya de vacunació i que, en tot cas, el Govern no relaxarà una mesura com aquesta "en plena quarta onada". "Les sales i les discoteques són una activitat de risc des del punt de vista epidemiològic, un espai de confluència de bombolles diferents on part de l'experiència condueix a 'abaixar la guàrdia", ha raonat.



Sense salconduit cultural



En la mateixa línia, el secretari general ha descartat per ara "l'excepció" cultural al nou confinament comarcal, tal i com sol·liciten associacions i representants culturals de diversos àmbits, com el teatral o el musical. Ramentol ha dit que el Govern ha de ser "molt prudent" perquè la previsió és que a finals de mes la pressió assistencial als hospitals sigui "superior a la segona i la tercera onada".

Tanmateix, el responsable de salut ha defensat que el Govern ha fet una "aposta per preservar el sector cultural", i ha comparat la situació de la vida cultural a Catalunya amb la de països del nostre entorn. Ramentol ha assegurat que la declaració de la cultura com a bé essencial "té contingut" i per exemplificar-ho ha assegurat que sense aquest posicionament no s'hauria fet una experiència com el concert massiu de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi.



El concert del Sant Jordi, un "primer pas"



Sobre la prova del concert massiu de fa deu dies al Palau Sant Jordi, Marc Ramentol, confia que els resultats acompanyin i serveixen als promotors per "saber" si es poden fer festivals d'estiu. "És el primer pas", ha dit el responsable polític sobre una "molt bona experiència, necessària".

No obstant això, ha recordat que "el model" de l'experiment "va molt més enllà" dels tests antígens. "Hi havia molts elements de traçabilitat complexíssims, i no sé fins a quin punt les sales poden dotar-se d'un sistema així", ha recelat.

En la mateixa línia, Ramentol ha demanat no "identificar" els tests d'antígens com la clau de volta per poder tornar a una activitat normal (sense altres mesures de control com la mascareta, el control d'aforament i la traçabilitat del públic).