Aragonès diu que ERC ha fet una proposta «completa» a Junts i revela que ha tingut una conversa amb Puigdemont

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha explicat que ERC ha fet una proposta "completa" a Junts sobre un acord de govern. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Aragonès ha dit que aquesta proposta hauria de permetre desencallar la situació i s'ha mostrat convençut que hi haurà un acord "aviat". Després que Junts hagi criticat manca d'implicació d'Aragonès en les negociacions, el dirigent d'ERC ha explicat que ha tingut converses amb Carles Puigdemont, Laura Borràs i Jordi Sànchez. Aragonès ha alertat que esgotar terminis seria una "irresponsabilitat" i ha dit que estan preparats per assumir responsabilitats en "qualsevol escenari", també en un govern en solitari.

Aragonès ha explicat que "fa uns quants dies" va parlar amb Puigdemont i ha definit la conversa com a "cordial i aclaridora". Així mateix, ha afegit que els dos dirigents mantindran aquesta comunicació i ha volgut remarcar que les negociacions són un "treball en equip". De fet, ha afirmat que ha anat mantenint reunions de treball per trobar solucions als esculls amb diferents persones de JxCat que no estan a la equip negociador i ha citat també el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que està a la presó, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Segons el vicepresident del Govern, hi ha un "intercanvi constant" entre ERC i Junts i ha posat en valor que el seu partit va fer arribar "fa uns dies" una proposta "completa" del que hauria de ser, segons els republicans, un acord de govern. Ara, segons Aragonès, s'ha de deixar un "termini raonable" perquè Junts l'analitzi i la treballi. En aquest context però, ha volgut remarcar que per a ERC "no hi ha cap escull insalvable" i s'ha mostrat convençut que es podrà arribar a un acord.

De fet, ha assenyalat que el que històricament ha estat més difícil, arribar a acords amb la CUP, ara ha estat més fàcil. "El que havia estat més fàcil en els darrers anys és que el segon donés suport al primer partit independentista. Nosaltres ho hem fet sempre. Crec que ara també s'hauria de poder desbloquejar", ha afegit.

Aragonès ha defensat que s'ha de fer una reestructuració del Govern per fer front als nous reptes i que cal "defugir" de la idea d'un govern de "compartiments estancs". En aquest sentit, ha dit que ara cal afrontar la reconstrucció del país i que això requereix canvis en l'estructura del Govern. El candidat d'ERC a la investidura proposa crear noves conselleries: Acció pel Clima, Feminisme i Recerca. I aposta per una reestructuració per evitar que hi hagi una "inflació" de departaments. L'acord que ERC ha posat sobre la taula també preveu mecanismes per "llimar desacords", tal com ha avançat l'Ara i ha confirmat el mateix Aragonès.

Es tracta, segons ha dit, de "mecanismes habituals" en governs de coalició i ha defensat que cal millorar els mecanismes que hi ha hagut en les darreres legislatures. Segons la informació publicada per l'Ara, ERC i Junts negocien tres òrgans de coordinació: una de parlamentària; una altra amb representants dels partits i dels grups parlamentaris i del Govern; i finalment, una tercera menys periòdica que s'encarregaria de monitoritzar el compliment del pacte.

Pel que fa a l'estratègia per arribar a la independència, Aragonès creu que la posició de JxCat no és incompatible amb la proposta que ERC ha posat sobre la taula. I ha subratllat que el programa electoral de Junts apostava per apel·lar a organismes europeus si se superava el llindar del 50% de vots independentistes el 14-F. "Això és perfectament compatible amb el que estem proposant", ha insistit.

Aragonès s'han mostrat convençut que s'arribarà a un acord amb Junts i que no es malgastarà el 52% aconseguit en les passades eleccions i que no es deixarà perdre el temps davant les "urgències" que té el país. Preguntat per si descarta un govern d'ERC en minoria, Aragonès ha respost que no defugirà les seves responsabilitats. "Estem preparats per assumir responsabilitats en qualsevol escenari però una altra cosa és el que vols", ha afegit tot remarcant que la prioritat d'ERC és un govern en coalició.

En relació al calendari, ha alertat que no es pot esperar i ha avisat que "xutar la pilota endavant té un cost". En aquest sentit, ha afirmat que com més tard arribi l'acord per formar Govern, més difícil serà fer uns pressupostos per al 2021. I ha recordat que ara, per la situació de pandèmia, no hi ha límits de despesa i no aprofitar-ho, segons ha dit, seria una "irresponsabilitat".