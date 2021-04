L'Iran iniciarà l'enriquiment d'urani al 60% a la central que va ser atacada

El Govern de l'Iran ha comunicat a l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) l'imminent inici de l'enriquiment d'urani al 60 % a la central de Natanz, objectiu recent d'un suposat sabotatge, en un pas que el desvincula encara més dels compromisos recollits a l'acord nuclear del 2015. El viceministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va ser l'encarregat de fer l'anunci i el va fer a Viena, on assisteix precisament a una sèrie de reunions destinades teòricament a intentar salvar l'acord, del qual els Estats Units es va desvincular l'any 2018. Fonts de l'AIEA van confirmar després que el director general de l'agència, Rafael Mariano Grossi, havia fet saber als estats membre que l'Iran havia informat que «té la intenció de començar a produir urani enriquit fins a un 60%» a la planta de Natanz, al centre del país. El pacte establia que el nivell de puresa al qual l'Iran podia enriquir urani seria com a màxim el 3,67%, percentatge apte per a la producció d'energia per a usos civils i lluny del 90% necessari per fabricar armament atòmic. La República Islàmica posa així el focus a la central de Natanz, on instal·larà unes mil centrifugadores que elevarà en un 50% la capacitat dels equips ja existents, segons l'agència de notícies Mehr. L'enriquiment d'urani al 60 % començarà avui, va informar la cadena estatal.