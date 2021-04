Divisió entre els partits sobiranistes i el PSC pel veto a Vox pel senador

ERC, JxCat, la CUP i els comuns volen vetar la designació del senador autonòmic que correspon a Vox al Parlament, una opció de la qual el PSC s'ha desmarcat en primera instància perquè qüestiona el seu encaix legal i, a més, considera que és un error estratègic perquè dona protagonisme a l'extrema dreta. «No ens saltarem la llei ni l'Estatut de Catalunya», va advertir el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno, en roda de premsa des de la cambra catalana.

El Parlament català té potestat per designar vuit senadors en cada legislatura, i la llei diu que correspon a la Mesa i a la Junta de Portaveus «determinar el nombre de senadors que corresponen proporcionalment a cada grup parlamentari». Amb onze diputats, Vox és la quarta força a la cambra catalana, per la qual cosa els socialistes consideren que no hi ha empara jurídica per deixar-los sense un senador autonòmic, cosa que afegeixen que podria vulnerar els «drets de representació passiva» dels que van votar Ignacio Garriga.

No obstant això, fonts de les formacions sobiranistes expliquen que s'han consultat els serveis jurídics de la cambra perquè es busqui un encaix legal per al veto, que reivindiquen que forma part dels acords que es van aconseguir en el pacte per limitar la presència de l'extrema dreta al Parlament, que també va subscriure el PSC.