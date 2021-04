EUA imposa sancions contra Rússia i expulsa diplomàtics per activitats «nocives»

El president dels Estats Units, Joe Biden, va signar ahir una ordre executiva que possibilita la imposició de sancions contra Rússia, inclosa l'expulsió de personal diplomàtic de Washington, per les seves activitats «nocives».

Segons la Casa Blanca, les «accions desestabilitzadores» de Moscou inclouen els esforços per soscavar les eleccions i les institucions dels EUA i els seus aliats i socis; participar i facilitar activitats cibernètiques malicioses; fomentar i utilitzar la corrupció transnacional per influir en governs estrangers; o dur a terme activitats extraterritorials contra dissidents o periodistes. Entre les sancions, destaquen una directiva emesa pel Departament del Tresor que prohibeix a les institucions financeres estatunidenques participar al mercat primari de bons en rubles.

D'altra banda, l'Administració Biden ha expulsat deu membres del personal de la missió diplomàtica russa a Washington. Entre els expulsats hi ha representants de la Intel·ligència del país euroasiàtic. El Tresor també ha sancionat sis empreses de tecnologia russes per facilitar activitats cibernètiques «malicioses», segons la Casa Blanca. En aquest sentit, els EUA van informar que han responsabilitzat el Servei d'Intel·ligència Exterior de Rússia com l'«autor» del ciberatac contra l'empresa de SolarWinds, que va afectar unes deu agències del Govern estatunidenc i més de cent empreses privades.