JxCat avala intensificar les reunions per accelerar un acord a tres bandes

JxCat es va mostrar ahir disposada a intensificar les reunions amb ERC i la CUP per aconseguir «al més aviat possible» un acord a tres bandes que permeti desbloquejar la investidura de Pere Aragonès, encara que fonts republicanes consultades per Efe posen en dubte les seves intencions.

JxCat va emetre ahir, dos mesos i un dia després del 14-F, un comunicat que busca desmuntar la idea que alenteix les negociacions per desgastar ERC i postergar la investidura d'Aragonès, que acumula dues votacions fallides. Aquesta setmana, JxCat ha intercanviat «més propostes amb ERC per un acord global de legislatura», així que «els contactes i els treballs no han cessat». «Des de la nit de les eleccions, JxCat treballa per configurar un Govern fort i estable d'acord amb els resultats electorals», assenyala el comunicat. Segons JxCat, «cal convergir en un acord entre les tres formacions» independentistes i, per això, «aquesta setmana continuaran els treballs i les reunions per fer-ho possible al més aviat possible».

Amb tot, fonts d'ERC posen en dubte la voluntat de JxCat d'accelerar les converses per formar Govern i de moment no perceben «cap canvi». ERC va fer arribar dissabte a JxCat una proposta d'acord global de legislatura, i encara n'està esperant la resposta, segons van indicar fonts republicanes consultades per Efe. Aquesta setmana, assenyalen les mateixes fonts, «no s'ha intercanviat cap proposta» i els últims vuit dies «no hi ha hagut cap reunió», malgrat que «ERC ha mostrat reiteradament la seva voluntat de fer-les». «Des de la nit electoral, han passat dos mesos i no s'ha avançat prou en programa i gens en estructura» del futur Govern a causa de les «línies vermelles» de JxCat, subratllen des d'ERC. Després de la doble investidura fallida d'Aragonès a finals de març, les forces independentistes disposen de marge fins al 26 de maig per arribar a un acord, abans que s'esgoti el termini límit i es convoquin automàticament noves eleccions.

Mentrestant, ERC va iniciar ahir -fins al 21 d'abril- una ronda d'assemblees territorials per explicar a la militància l'estat de les negociacions per formar Govern, que els republicans desitjarien veure constituït abans del dia de Sant Jordi o, com a màxim, abans del final de l'estat d'alarma, el 9 de maig. Seran 13 assemblees a les quals estan convocats els 9.700 militants de la formació, va precisar ERC en un comunicat.

En paral·lel, la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va advertir que el resultat de les eleccions a Madrid el 4 de maig pot complicar encara més la política catalana si no guanya el bloc «progressista». Per Ciutadans, Carlos Carrizosa va alertar en un tuit que després de dos mesos des de les eleccions «el separatisme segueix igual, barallant-se pels quiosquets i per qui serà el capità del vaixell enfonsat del procés».