Desmantellat un taller que feia armes amb impressores 3D

S'ha desmantellat a Espanya el primer taller clandestí de fabricació d'armes mitjançant impressores 3D.

L'operació, que va ser conjunta entre la Policia Nacional i l'Agència Tributària, va intervenir a Santa Cruz de Tenerife una armeria il·legal, on van localitzar 30 manuals per imprimir d'armes de foc, dues impressores 3D, així com diverses armes de fabricació «tradicional», com dues pistoles, una catana, cinc navalles i una pistola Taser.

Segons van informar les autoritats policials, al taller va ser interceptada una persona, que va ser detinguda, i l'espai estava decorat amb diversos símbols supremacistes.

Al vídeo, facilitat pels cossos de seguretat espanyols, es poden observar armes de diferents calibres, des de pistoles de nou mil·límetres fins a altres armes que pretenen emular fusells d'assalt.