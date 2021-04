El desigual accés a les vacunes tensa la cimera d'Andorra

Covid, vacunes i recuperació econòmica són els eixos de la primera Cimera Iberoamericana en pandèmia, inaugurada ahir a la nit i que es farà avui a Andorra. Uns eixos que van grinyolar ahir amb les queixes de països com Guatemala o República Dominicana pel desigual accés a les vacunes. Es tracta d'una trobada atípica per la covid-19, que ja va obligar a endarrerir la cita, s'havia de fer el novembre. Només hi assistiran presencialment representants de cinc dels 22 països membres de la zona: els tres de la península -Espanya, Andorra i Portugal-, així com els de l'anterior i següent seus de la cimera -Guatemala i República Dominicana. La resta ho faran virtualment, excepte el president brasiler, Jair Bolsonaro, i estan en dubte el mexicà, Andrés Manuel López Obrador, i la del paraguaià, Mario Abdo Benítez. El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, té el compromís de posar vacunes a disposició dels països d'Amèrica Llatina en coordinació amb la Unió Europea «tan aviat com sigui possible».