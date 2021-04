Foment diu a Salut que les empreses poden vacunar un 21% de les seves plantilles per setmana

Foment del Treball ha enviat al Departament de Salut un informe on argumenta que les empreses tenen la capacitat de vacunar la totalitat de la seva plantilla en aproximadament un mes, a un ritme d'administració de dosis d'un 21% dels treballadors per setmana. La patronal catalana afirma que a través dels serveis de prevenció de les companyies i en col·laboració amb les mútues, podrien ajudar a accelerar el procés de vacunació. Segons l'informe de Foment, un 77,8% de les empreses tenen experiència prèvia en campanyes de vacunació habituals, com la de la grip; un 84,4% tenen la capacitat per gestionar els tràmits administratius relacionats amb la vacunació i un 75,6% té un sistema d'informació per coordinar-se amb Salut.

"La vacunació en centres de treball evitarà el desplaçament de treballadors i sanitaris i, per tant, les aglomeracions i concentracions massives de persones en els centres de vacunació", assenyala l'informe de Foment.

Segons la patronal catalana, la implicació de les empreses en la campanya de vacunació és "essencial per accelerar el procés de vacunació de la població treballadora i aconseguir així la immunitat de grup que permeti una millor gestió de la pandèmia".

L'informe també apunta que un 93,3% de les empreses tindria "la capacitat d'estratificar la plantilla segons els criteris establerts (edat, vulnerabilitat), respectant l'ordre de prioritat de grups de població que determinin les autoritats sanitàries".

Foment aposta també per ampliar la xarxa de punts de vacunació utilitzant la xarxa de centres i unitats mòbils disponibles en els serveis de prevenció i les mútues. "D'aquesta manera, es facilita la cobertura i participació d'empreses de totes les mides, incloses les que no disposen de serveis sanitaris propis", assenyala la patronal.

Així mateix, Foment recorda que totes les empreses grans que compten amb personal mèdic propi (infermeria i medicina) poden vacunar. A més, els serveis de prevenció i mútues d'accidents compten amb més de 1.900 professionals sanitaris que la patronal creu que podrien donar cobertura a les empreses catalanes i col·laborar amb Salut en la immunització de la població treballadora.