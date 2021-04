La covid fa desplomar les ofertes de feina, però les de sanitat i tecnologia mantenen el pols

La pandèmia va fer que les ofertes d'ocupació es desplomessin un 46% l'any passat, però sectors com el sanitari, el tecnològic, el logístic i el de comercial van mantenir el pols del mercat laboral, en situar-se els seus professionals entre els més demandats. Així ho revela l'Informe anual 2020 sobre l'estat del mercat laboral, elaborat per Infojobs i Esade, i que es va presentar ahir en una roda de premsa telemàtica.

Segons Infojobs, el 2020 hi va haver 1,5 milions d'ofertes d'ocupació, un 46% menys que el 2019, i del total un 25% eren per a un contracte indefinit. Entre els llocs més demandats, destaca el de teleoperador, amb 213.270 vacants, seguit de representant comercial, amb 130.989; conductor de vehicle de repartiment, amb 70.461, i desenvolupador de programari, amb 62.733. Si s'analitzen per sectors, el de comercial i vendes ocupa el primer lloc, amb 311.666 vacants; informàtica i telecomunicacions és el segon, amb 164.539 vacants, mentre que compres, logística i magatzem ocupa el tercer lloc, amb 163.436 vacants.

Encara que el sector sanitari i de la salut figura en el setè lloc en aquest llistat, amb 76.905 vacants d'ocupació ofertes el 2020, va ser l'únic que va registrar més vacants que el 2019, un 26% més, a causa de les urgències de la pandèmia, i destaca especialment la demanda que va haver d'infermers o d'auxiliars d'infermeria.

Tots els altres sectors van registrar caigudes de dos dígits en les vacants d'ocupació ofertes en relació amb 2019, amb desploms que van arribar al 76%, en el cas del turisme i la restauració, dos dels sectors més castigats per la crisi de la Covid-19.

Encara que el sector comercial i de vendes segueix sent el que més vacants d'ocupació genera, la demanda de professionals de la informàtica i les telecomunicacions ha passat d'ocupar el quart lloc, el 2019, al segon, el 2020, i va copar l'11% de les vacants d'ocupació ofertes a Infojobs l'any passat, un punt més que el 2019.