L'Índia supera els 190.000 morts per covid enmig d'una greu crisi clínica

L'Índia supera els 190.000 morts per covid-19 després de quatre dies consecutius trencant els seus propis rècord de morts i contagis, enmig d'una agressiva onada de la malaltia que ha posat en crisi el subministrament de fàrmacs i la capacitat clínica. Amb 346.786 nous casos confirmats en les últimes hores pel Ministeri de Salut del país, l'Índia té les pitjors dades de propagació del món, superant amb escreix els Estats Units, amb 62.399 casos en l'última jornada, i el Brasil, amb 69.105.

Després de diverses setmanes de deteriorament, l'Índia va passar d'una mitjana de 300 morts diàries a les 2.700 que es comptabilitzen només quatre setmanes després. Les xifres són nefastes, amb un total de 192.311 morts.

Amb pràcticament 17 milions de casos acumulats, la nació viu un moment molt crític, amb la sobrecàrrega dels centres de salut a les regions més afectades i l'escassetat de recursos mèdics per al tractament del virus. Segons el primer ministre indi, Narendra Modi, «el coronavirus «està posant a prova els nostres límits per suportar la misèria [...] Aquesta tempesta ha sacsejat el país».

Col·lapse mèdic

La capital del país, Nova Delhi, està confinada des de fa més d'una setmana i experimenta des de fa diversos dies una crisi de subministraments que està provocant el col·lapse dels hospitals, principalment per la falta d'oxigen.

Segons fonts de l'hospital Forti Healthcare, «fem arribar a les autoritats la problemàtica amb què ens trobem, la situació d'urgència, i estem esperant els subministraments que ens prometen que arribaran». Les mateixes fonts asseguren que «en aquest moment no tenim opcions i ens veiem obligats a suspendre admissions i serveis d'emergències fins que la situació millori». Aquesta situació se suma a la de gairebé una desena de centres mèdics de Delhi que han fet públic durant els últims dies l'esgotament de les reserves i la insuficients reposició. Els problemes per satisfer la demanda van provocar ahir la mort de vint persones a l'hospital Jaipur Golden, després que els nivells de reserva baixessin a mínims, disminuint la pressió del subministrament vital.

Subministrament d'oxigen

El cap de govern de la capital índia, Arvind Kejriwal, va anunciar ahir que la mesura del confinament s'allarga una setmana més, amb la intenció de tallar la cadena de contagis i guanyar capacitat als centres de salut. «Estem treballant dia i nit per subministrar oxigen a Delhi, controlant l'entrega de tancs des de la planta d'oxigen fins als hospitals», explicava.

En una carta dirigida al primer ministre, i divulgada pels mitjans de comunicació indis, el cap de govern de l'estat de Tamil Nadu, E. Palaniswami, va assegurar que la capacitat de producció de les plantes d'oxigen de la regió són inferiors a la necessitats internes de l'Estat, i per tant va demanar que s'aixequés la mesura que obliga a enviar subministraments a altres estats: «Tamil Nadu és testimoni d'un alt nivell de casos actius dependents d'oxigen, la qual cosa porta a un requeriment de 450 tones mètriques que està per sobre de la capacitat de producció de l'estat», va dir.

La vacunació

Amb l'esperança de reduir les morts i les hospitalitzacions, les autoritats de l'Índia estan centrades en augmentar el ritme de la seva campanya de vacunació, que ha sobrepassat la xifra de 140 milions de dosis administrades en 99 dies, segons les dades oficials.

L'Índia espera poder incrementar el ritme de les vacunacions a partir de l'1 de maig, quan es podran començar a vacunar els majors de 18 anys. D'aquesta manera, s'expandirà l'abast del seu pla inicial, que fins ara cobreix només els majors de 45 anys, treballadors de la salut i de la primera línia contra la pandèmia. Tot i això, s'enfronten al desafiament de la demanda domèstica. Amb 1.350 milions d'habitants, la segona nació més poblada del món té existències limitades per a la campanya.

Les autoritats van anunciar ahir l'excepció d'aranzels sobre el subministrament d'oxigen, les vacunes anticovid i els tractaments mèdics relacionats amb la malaltia, «amb la finalitat d'augmentar la seva producció, disponibilitat i satisfer la creixent demanda». En aquest sentit, s'ha creat una via ràpida per aprovar l'ús de vacunes importades que ja hagin aconseguit llicència d'ús en un altre país. Això permetria l'entrada al mercat indi de vacunes fetes per laboratoris com Pfizer o Moderna.

La vacuna russa Sputnik va rebre ja la llicència d'ús d'emergència del Controlador General de Fàrmacs del país i començarà a ser importada i fabricada pels indis els pròxims mesos.