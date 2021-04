L'Rt puja a 1,02 i el risc de rebrot a 282 (+1), amb 42 ingressats menys (1.630) i 3 crítics menys (501)

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,02, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa molt lleugerament en 1 punt, fins a 282, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix i passa de 278,93 a 277,33. S'han declarat 1.351 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 595.698. El 6,41% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 23 noves morts, amb un total de 21.812 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.630 pacients ingressats als hospitals, 42 menys que en el balanç anterior, i 501 persones a l'UCI, tres menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 315 entre el 10 i el 16 d'abril, i se situa en 282 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ara és de 1,02, per sota de l'1,10 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 277,33 entre el 17 i el 23 d'abril, per sota dels 286,98 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 17 al 23 d'abril n'hi va haver 10.449, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.980. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 135,23 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (142,10).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 136.213 proves PCR i 46.927 tests d'antígens, dels quals un 6,41% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (6,16%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,12 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 643.714 casos, dels quals 595.698 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 23 de noves, per un total de 21.812 en tota la pandèmia: 13.849 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+10), 4.563 en residències, 1.171 en domicilis (+1) i 2.229 no classificables (+12).

Entre el 17 i el 23 d'abril s'han declarat 96 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 129. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.553 persones. La setmana del 10 al 16 d'abril n'hi va haver 1.616.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.738 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 18 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.038. En total, han mort des de l'inici 8.805 persones, les mateixes que en el registre anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 11 ingressats menys (312)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 129.295 (+211), xifra que s'eleva a 143.480 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.668 persones a l'àrea, quatre més.

El risc de rebrot puja 7 punts i se situa en 216. El de la setmana del 10 al 16 d'abril era de 273. L'Rt s'incrementa cinc centèsimes i se situa en 0,99, per sota de la setmana anterior, quan era d'1,09. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 100 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 214. El 5,46% de les proves que es fan surten positives.

A la regió actualment hi ha 312 pacients ingressats, 11 menys que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten dades de crítics disgregades per regions sanitàries.



Regió metropolitana nord: 7 noves morts

La regió metropolitana nord suma 151.137 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+423) i 162.237 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.845 defuncions, set més.

El risc de rebrot puja 12 punts, fins a 306. El de la setmana del 10 al 16 d'abril era de 317. La velocitat de propagació puja fins a 1,06, quatre centèsimes més, mentre que la setmana anterior era d'1,09. Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 143 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 286. El 6% de les proves que es fan surten positives. Segons les últimes dades, ara hi ha 420 pacients ingressats, tres menys.



Regió metropolitana sud: l'Rt s'incrementa cinc centèsimes (1,05)

La regió metropolitana sud suma un total de 101.499 casos confirmats per PCR o TA (+189) i 111.852 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.751, les mateixes que en l'últim balanç.

El risc de rebrot es s'incrementa vuit punts, fins a 214, per sota dels 227 de l'interval anterior del 10 al 16 d'abril. La velocitat de propagació s'incrementa, ho fa cinc centèsimes i se situa en 1,05. En l'interval anterior era de 1,02.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 99 per cada 100.000 habitants. El 5,57% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 202. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha actualment 185 pacients ingressats per covid-19 (+15).



Catalunya central: 9 ingressats més (184)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 46.019 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 127 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 50.043 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.337 persones en aquesta regió, sis més que en l'últim balanç.

El risc de rebrot disminueix a 419 (-1), pels 533 de la setmana anterior. La taxa de reproducció es manté en 0,99, per sota de l'1,25 de la setmana del 10 al 16 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 195 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 416. La regió té actualment 184 pacients ingressats, nou més que en el registre precedent.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot baixa 9 punts (221)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 38.245 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 71 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 39.658. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.086 persones, dos més que en el balanç de fa 24 hores.

El risc de rebrot disminueix 9 punts, fins a 221, mateix valor que la setmana anterior. L'Rt baixa cinc centèsimes, fins a 1,06, per l'1,11 de la setmana del 10 al 16 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 104 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 206. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,14%. Actualment hi ha 88 pacients ingressats, cinc més.



Terres de l'Ebre: l'Rr baixa a 1,21

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 10.228 casos confirmats per PCR o TA, 25 més que en el balanç anterior, i 10.542 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 176 persones des de l'inici de la pandèmia, sense canvis.

El risc de rebrot baixa 23 punts, fins a 229, mentre que en l'interval anterior era de 209. La taxa de confirmats per PCR o TA entre el 17 i el 23 d'abril és de 98 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 186. El 5,29% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa 15 centèsimes fins a 1,21, mentre que la setmana anterior era d'1,37. Actualment hi ha 26 pacients ingressats, un menys que en el registre anterior.



Regió de Lleida: l'Rt baixa d'1

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats, des de l'inici de la pandèmia, 35.297 casos confirmats per PCR/TA, 59 més. Són 36.395 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 631 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més que en la darrera actualització.

Pel que fa al risc de rebrot, es redueix 15 punts i se situa a 520, per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 559. La velocitat de propagació baixa tres centèsimes i se situa en 0,99. La setmana del 10 al 16 d'abril era d'1,02. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 250 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 515. El 10,26% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 128 pacients ingressats als hospital, 9 menys que en la darrera actualització.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot cau 51 punts (391)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 6.418 casos des de l'inici de la pandèmia, 16 més, i 6.759 sumant totes les proves. Un total de 148 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, la mateixa dada que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa 51 punts, fins a 391, mentre que la setmana anterior era de 811. L'Rt baixa set centèsimes fins a 0,75. En l'interval anterior estava en 1,36. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 194 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 510. El 7,71% de les proves que es fan donen positiu. Hi ha 30 pacients ingressats (+1).



Regió de Girona: 4 ingressats més (181)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 66.494 (+206) i 69.869 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.081 persones (+4).

El risc de rebrot baixa 13 punts, fins a 352, mentre que la setmana del 10 al 16 d'abril era de 377. L'Rt es redueix cinc centèsimes, fins a 1,04, mentre que en l'interval anterior era d'1,16. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 169 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 336. El 7,77% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 175 pacients ingressats, sis menys que en l'anterior balanç.