El contagi aeri causa una infecció més greu que per contacte o gotes

El contagi del coronavirus SARS-CoV-2 per aerosols (gotícules microscòpiques de fins a 100 micres que floten en l'aire com el fum) causa una malaltia més greu que quan la transmissió és per gotes (les que cauen a terra a un metre o dos) o per contacte amb superfícies o objectes. Aquesta és la conclusió que apunta una investigació experimental de científics de l'Institut de Malalties Infeccioses de l'Exèrcit dels Estats Units, amb base a Maryland. Experiments amb dues espècies de micos dividides en quatre grups van demostrar que la infecció per virus en aerosols, que penetren profundament fins als pulmons, va causar una malaltia més greu que el contagi amb una quantitat de partícules víriques 100 vegades més gran en gotícules més grans que es dipositen al nas i al coll (infecció intranasal i traqueal).