Fluixa resposta en l'inici dels cribratges amb automostra nasal a Berga

El Departament de Salut va dur a terme ahir a Berga la primera jornada de cribratges massius amb automostra que organitza a través dels professionals dels Centres d'Atenció Primària. Les proves es fan al segon pis de l'hotel d'entitats mentre que al primer pis i amb un accés diferenciat també es porta a terme la campanya de vacunació.

En total, es van fer només 29 automostres en una arrancada fluixa de la campanya, que es mantindrà oberta fins a nou avís tots els dilluns i divendres als matins d'11:30 a 14:30h i els dimecres de 15 a 18h. La campanya s'adreça a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques que no hagin passat la covid en els darrers 3 mesos, i no hagin completat la pauta de vacunació. Els resultats es coneixen entre 24 i 72 hores després a través de la Meva Salut.

Les persones que participen en el cribratge recullen l'estoig d'autopresa i un gestor covid registra les dades dels participants per fer-ne el seguiment. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. El kit per a l'autopresa conté una bossa amb tancament hermètic «zip», un escovilló, un tub on s'haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes.

A Solsona la campanya havia de començar avui però no ho ha fet perquè, segons va informar el Centre Sanitari, no havien rebut encara els kits d'automostra ni la formació del personal. Es preveu que la campanya comenci demà.

La campanya es desenvolupa a set àrees bàsiques de la Regió Sanitària Catalunya Central. El passat divendres es va posar en marxa a Artés i avui arranca a Manresa al CAP de la Sagrada Família (Manresa 4) i al de les Bases de Manresa (Manresa 3). Avui també s'inicia a Santa Margarida de Montbui.

Els casos augmenten a Berga

Berga ha registrat 45 casos positius de coronavirus en els últims 7 dies, 16 més que fa una setmana. Actualment, l'índex de risc de brot és de 567.52 punts, considerat molt alt. La taxa de reproducció de l'epidèmia també ha augmentat lleugerament, i ha passat d'1,26 a 1,38 punts.

D'altra banda, la situació d'estabilitat s'ha mantingut a la residència Sant Bernabé durant els últims set dies. El centre compta actualment amb 50 residents i es preveu que en les pròximes setmanes es produeixi l'ingrés de quatre nous usuaris i usuàries.

Més ingressats

L'Hospital de Berga-Salut Catalunya Central comptava amb deu ingressats per covid-19 el divendres, dos menys que en la setmana anterior. Es van registrar 9 ingressos nous , es van donar 6 altes, es va traslladar una persona a un altre centre hospitalari i no es van produir defuncions.