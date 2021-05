Un jove ferit greu per arma blanca a Viladecans arran d'una baralla

Un jove ha resultat ferit greu per arma blanca aquest vespre a Viladecans (Baix Llobregat) arran d'una baralla, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a les vuit al mig del carrer. Segons ha pogut saber l'ACN, el jove té 17 anys i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge.

La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés. De moment no han transcendit més detalls sobre els implicats o sobre si hi ha hagut més afectats.