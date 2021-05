Vergés preveu que el juny sigui el mes que es vacuni «amb més intensitat» i es comenci la franja d'edat 40-50

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, preveu que el juny sigui el mes que es vacuni "amb més intensitat" i es comenci a vacunar la franja d'edat dels 40 als 50 anys, sempre que arribin les dosis previstes. Vergés ho ha afirmat en una entrevista a Rac1 i ha qualificat les dades epidemiològiques recents d'"esperançadores" en un context de vacunació "intensa". "Si podem portar la situació sota control, la perspectiva és anar recuperant la vida", ha dit. Per això, Vergés ha justificat l'aixecament del toc de queda, que espera que ja no torni. Amb tot, ha fet una crida a la ciutadania perquè porti "el màxim de bé possible" la desescalada.

"No és sortir al carrer i fer res massiu", ha afegit, recordant que es manté el límit de sis persones. "Tot allò que tenim pendent, intentem no fer-ho de cop", ha remarcat. Per això ha demanat "espaiar" les activitats per no haver de fer passes enrere.



Reobertura

També ha demanat al món local que estigui "amatent" davant de possibles trobades com 'botellons'. Sobre la reobertura de l'oci nocturn, Vergés ha apuntat que estan treballant plans sectorials per veure com pot fer-se tot i que ha assenyalat que el que ja poden dir és que haurà de ser progressiu. De moment, ha anunciat, es farà una prova pilot a Sitges que haurà d'anar acompanyada de "cert aval científic" per veure amb quines mesures es podria reobrir el sector.

En relació als bars i restaurants, ha confirmat que a les 23 hores hauran de quedar tancats, com passa ara a les 17 hores, però que dependrà de cada establiment organitzar-se per decidir a partir de quina hora tanca la cuina, sempre que es compleixi amb l'hora de tancament.

Quant a l'horari del comerç, ha explicat que amb l'aixecament del toc de queda la voluntat és que pugui obrir fins a les 22 hores -ara poden fer-ho fins a les 21 hores- però que cal ratificar-ho.

Per altra banda, ha admès que és possible que el proper pas a flexibilitzar en la desescalada sigui ampliar els aforaments permesos en alguns sectors, com ara en el cultural.



Segona dosi d'AstraZeneca en menors de 60

En l'entrevista, Vergés ha reiterat que espera que la decisió que es prengui sobre quina vacuna s'administra als menors de 60 que ja tenen una primera dosi d'AstraZeneca sigui "el màxim de coherent" amb el que diu l'Agència Europea del Medicament.

També ha justificat que tot i que s'aixequi l'estat d'alarma la competència sobre els medicaments és estatal i per tant Salut no pot decidir espaiar la segona dosi de vacunes com la de Pfizer, com defensa.



Repetició com a consellera

Vergés també ha assegurat a Rac1 que se sent "amb ganes" de continuar el projecte engegat abans de la pandèmia. Així, ha afirmat que voldria continuar al capdavant de Salut "amb un Govern en plenes funcions".