Un coet xinès fora de control entrarà a l'atmosfera aquest dissabte

El Pentàgon rastreja un gran coet xinès que està fora de control i que tornarà a l'atmosfera de la Terra aquest dissabte, 8 de maig, cosa que genera preocupació sobre el lloc on poden impactar les restes.

Segons informen mitjans nord-americans, s'espera que el coet xinès Long March 5B entri a l'atmosfera de la Terra «al voltant del 8 de maig», segons un comunicat del portaveu del Departament de Defensa, Mike Howard, que va dir que el Comandament Espacial dels Estats Units està rastrejant la trajectòria del coet.

El «punt exacte d'entrada a l'atmosfera de la Terra» del coet no es pot identificar fins que es produeixi la seva reentrada, va dir Howard.

L'Esquadró de Control Espacial número 18 dels EUA proporcionarà actualitzacions diàries sobre la ubicació del coet a través de la pàgina web Space Track, van afegir els mitjans.

Els xinesos van utilitzar el coet per llançar part de la seva estació espacial la setmana passada.



De tornada a l'atmosfera

Si bé la majoria dels objectes de rebuig espacial es cremen a l'atmosfera, la mida del coet, 22 tones, ha generat preocupació, perquè algunes de les peces més grans pot ser que tornin a entrar a l'atmosfera i causin danys si cauran en àrees habitades.

No obstant, Jonathan McDowell, expert del Centre d'Astrofísica de la Universitat de Harvard, va aclarir a la cadena CNN que la situació «no és el final dels dies».

«No crec que la gent hagi de prendre precaucions. El risc que hi hagi algun dany o que colpegi algú és bastant petit. No és menyspreable, podria succeir, però el risc que et colpegi és increïblement petit. No perdria ni un segon de son per això com una amenaça personal», va precisar a la cadena.

McDowell va explicar que assenyalar cap a on podria dirigir-se la runa és gairebé impossible en aquest punt a causa de la velocitat a la qual viatja el coet.



Al Pacífic

Tot i així, l'oceà continua sent l'aposta més segura sobre on aterraran les restes, va dir, només perquè ocupa la majoria de la superfície de la Terra.

«Si vol apostar per on aterrarà alguna cosa a la Terra, aposti pel Pacífic, perquè el Pacífic és la part més extensa de la Terra. És així de simple», va dir McDowell.

Aquest succés es produeix després que la Xina llancés el primer mòdul de la seva estació espacial planificada dijous passat al matí des del centre de llançament de Wenchang, a l'illa del sud de Hainan, segons l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina.

L'estació espacial de la Xina no es llançarà d'una vegada: s'acoblarà a partir de diversos mòduls que s'enviaran en diferents moments i estarà en ple funcionament a finals del 2022.