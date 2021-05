Sabrià avisa que si s'arriba al 20 de maig sense acord s'hauran d'explorar la resta de possibilitats

El membre de l'equip negociador d'ERC Sergi Sabrià ha assegurat que només treballen en l'opció d'un govern de coalició amb Junts però afegeix que si s'arriba al 20 de maig sense un acord, com que ningú vol eleccions, s'hauran d'explorar la resta de possibilitats. "Nosaltres no les volem", ha remarcat en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. Preguntat per si creu que s'ha de deslligar el Consell per la República de l'acord de legislatura, Sabrià ha respost que segur que s'hauria de poder desvincular. "És evident que l'estratègia per arribar a una república és absolutament imprescindible continuar-la treballant, però hauríem de ser capaços d'estar ja governant alhora que ho tirem endavant", ha defensat.

Sabrià ha explicat que dilluns ERC va decidir ajornar de moment l'ultimàtum perquè la setmana passada va ser "profitosa" i es va avançar en les negociacions. Així doncs, els republicans han cregut que l'opció d'un govern en solitari podia esperar. "Hem de tancar l'acord perquè sinó s'hauran d'explorar la resta d'opcions", ha advertit amb la mirada posada al 26 de maig, quan acaba el termini legal per investir un president de la Generalitat. En cas contrari, es convocarien de manera automàtica unes noves eleccions.

I és que Sabrià ha explicat que té la sensació que "tot plegat va massa lent" amb JxCat i ho ha contraposat amb les negociacions amb la CUP, que van ser "més ràpides i fàcils" amb el mateix equip negociador per part d'ERC.

El dirigent d'ERC considera que les negociacions estan "més encallades" en la part més estratègica i ha dit que la reunió d'aquest dimecres a la tarda es va centrar en aquest tema. En canvi, considera que l'estructura del nou Govern no és el "problema principal" i que canviant alguna peça hi haurà acord. Amb tot ha afirmat que li agradaria i vol ser optimista perquè es necessita un govern "fort i progressista" per donar resposta a les necessitats del país.

En relació a la taula de diàleg, Sabrià creu que hi ha un "bon punt d'acord" que consisteix en aprofitar l'oportunitat però alhora "ser molt curosos" en valorar els avenços i treballar amb indicadors per avaluar els resultats. En aquest sentit, ha considerat que hi ha un consens entre els partits independentistes "ni que sigui de mínims".

Pel que fa a la decisió de Junts de sotmetre un futur acord de govern de coalició a la seva militància, Sabrià assegura que primer se'n van assabentar per la premsa tot i que des de JxCat diuen que se li va explicar al vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, en la reunió a Lledoners de dissabte.