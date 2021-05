Sànchez (JxCat) creu que "en els propers dies" es podrà tancar l'acord: "Les converses avancen satisfactòriament"

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, confia que "en els propers dies" es podrà tancar un acord amb ERC perquè les converses avancen "satisfactòriament". En roda de premsa des de la seu del partit aprofitant un permís penitenciari, ha assegurat que les confiances entre els dues direccions "són més grans que fa tres mesos". Pel que fa al detall de l'acord, ha dit que programàticament "s'ha avançat molt" i l'acord està "a punt de tancar-se", mentre que en l'àmbit estratègic ha dit que el pacte està tancat "al 90%", amb alguns "serrells" del redactat de la coordinació a Madrid i la direcció estratègica. En relació a l'estructura de Govern ha garantit que no serà "cap impediment" per a arribar a un acord tot i que encara no està resolt.

Encara que s'ha estat tractat la qüestió a les negociacions –just aquest divendres ERC els ha fet retorn de la seva contraproposta- Sànchez ha insistit que acceptarien "avui mateix" que l'acord fos invertir exactament el repartiment que es va fer el 2018 quan es va formar govern.

En roda de premsa des de la seu del partit, ha assegurat que "és més urgent que mai" la unitat entre JxCat i ERC. Encara que ha admès que queden aspectes "importants" per tancar, ha dit que "en cap cas poden ser una excusa" per arribar a un acord.



Coordinació estratègica

Sànchez ha garantit que la carpeta estratègica, un dels punts on hi ha hagut més conflicte durant les negociacions, està tancada "al 90%". Segons ha dit, cal polir alguns serrells i s'està consensuant alguns redactats, especialment en els àmbits de la coordinació a Madrid i de quin ha de ser el funcionament del Consell per la República.

En relació a aquest òrgan, Sànchez ha recordat que el mateix organisme es va mostrar obert a reformular-se. D'altra banda, ha remarcat que ni Junts ni el mateix Carles Puigdemont "han pretès, ni pretenen, ni pretendran exercir cap tutela al president de la Generalitat", des de cap òrgan. "La lleialtat de Puigdemont en cas que Aragonès esdevingui president serà total i absoluta", ha garantit. De fet, s'ha compromès a què, si no acaba havent-hi acord, farà públics tots els documents enviats a ERC durant les negociacions "per avaluar on són les tuteles".

D'altra banda, el secretari general de la formació ha recordat que tot i que són escèptics amb què la taula de diàleg amb l'Estat acabi funcionant, ha dit que estan "disposats a participar en tot el que serveixi per avançar cap a una solució". "Sabem que només anant junts podrem obtenir una voluntat que ens permeti avançar de manera clara", ha dit.



Acord programàtic

El secretari general del partit i membre de l'equip negociador ha afirmat que programàticament "s'ha avançat molt" i es té l'acord "a punt de tancar", amb alguns serrells que "no representen cap obstacle important". Sobre l'acord que ERC i CUP van tancar al marge de Junts, Sànchez considera que no "obrirà cap frontera insalvable" però sí que ha admès que hi ha punts que no els "representen".

En el cas del pla pilot de la renda bàsica universal, del que Junts ja havia avançat que recelava, ha explicat que han estat en contacte amb la CUP per resoldre alguns dels dubtes, i també ha remarcat que no comparteixen qüestions del pacte en matèria de salut, encara que ha assegurat que "hi ha molt marge per recórrer".



Estructura de govern

En relació a l'estructura que hauria de tenir el Govern Sànchez ha explicat que just aquest divendres han rebut retorn d'ERC de la contraproposta que els van fer dimarts. El secretari general del partit, que no ha volgut detallar què inclouen els documents, ha dit que tot i que és un element important "no acabarà sent cap obstacle per impedir l'acord".

De totes maneres, ha llançat una altra proposta i ha dit que no tindrien cap problema en assumir l'acord del 2018 i invertir tot el repartiment, de manera que els departaments que fins ara té JxCat passin a ERC, i a la inversa. "Per nosaltres demà mateix estaríem en condicions de tancar-lo", ha insistit, per bé que ha admès que ara sobre la taula hi ha altres propostes.



Consulta a la militància

Junts va anunciar a principis d'aquesta setmana que sotmetria l'acord al que s'arribi amb ERC a consulta de tota la militància. Sànchez ha remarcat que la seva ponència estableix que els acords de l'executiva els ratifiqui el Consell Nacional però que, com que no està constituït, ho farà tota la militància. Sobre això, ha assegurat que ERC n'estava al corrent feia setmanes.

Davant la possibilitat que la militància no avali l'acord, Sànchez ha assegurat que no contempla "cap escenari molt radicalment diferent al que l'executiva de Junts plantegi". Sànchez també ha dit que si al final no s'acaba arribant a cap acord segueix oferint els vots de Junts perquè Aragonès pugui governar, encara que ha insistit que no estan en aquest escenari i que seria una molt mala decisió pel país.



Congrés Nacional

Aquest divendres s'ha donat el tret de sortida al Congrés Nacional extraordinari de Junts que ha d'escollir la nova presidenta del Consell Nacional. Només hi ha una candidatura, la d'Anna Erra, que acabarà sent la nova presidenta. També s'escollirà el Defensor de l'afiliat, càrrec per al que competeixen Nereida Edo i Josep Pagès.

Les votacions, telemàtiques, s'ha obert aquest divendres a la mitjanit i s'allargaran fins el dissabte a les 11.30 hores, moment en què es proclamaran els elegits. A les 12 hores està previst que se celebri un acte polític. Junts té 6.424 persones afiliades que consten al cens.