Catalunya redueix el risc de rebrot i la pressió a les UCI

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 0,88, dues centèsimes menys, mentre que el risc de rebrot també es redueix a 221 (-11), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 258,99 a 252,20. En l'últim recompte es van declarar 1.198 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 612.537. El 5,38% de les proves de la setmana passada va donar positiu. Es va informar de 9 noves morts, amb un total de 21.984 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.370 pacients ingressats als hospitals, 11 més que en el balanç anterior, i 443 persones a l'UCI, 5 menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 298 entre el 22 i el 28 d'abril, i baixa a 221 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa dues centèsimes i se situa en 0,88, per sota de l'1,05 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 252,20 entre el 29 d'abril i el 5 de maig, per sota dels 284,11 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 29 d'abril al 5 de maig n'hi va haver 8.608, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.893. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 111,33 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (140,88).

Durant l'última setmana analitzada es van fer 134.366 proves PCR i 45.557 tests d'antígens, dels quals el 5,38% va donar positiu, inferior al valor de l'interval anterior (6,21%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,28 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 662.382 casos, dels quals 612.537 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'van sumar 9 de noves, per un total de 21.984 en tota la pandèmi: 13.990 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+4), 4.563 en residències (ídem), 1.176 en domicilis (+2) i 2.255 no classificables (+3).

Entre el 29 d'abril i el 5 de maig s'han declarat 94 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 97. En l'últim interval hi havia 1.440 persones ingressades a l'hospital. La setmana del 22 al 28 d'abril n'hi va haver 1.613.

El 80% de la població catalana de més de 60 anys ja té una primera dosi de la vacuna contra la covid-19, segons va assegurar ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en declaracions a TV3.

«Hem assolit un primer gran objectiu de la campanya de vacunació«, es va congratular Ramentol, que també va avançar que es preveu administrar un rècord de 400.000 dosis aquesta setmana. «Esperem acabar el maig havent vacunat les persones de més de 50 anys», va pronosticar el secretari general de Salut.

En termes generals, el 27,4% de la població catalana ja ha rebut una punxada i el 13,4% té la pauta completa. Si es tenen en compte els majors de 16 anys, les xifres augmenten al 32,2% de vacunats amb una primera dosi i el 15,7% d'immunitzats.

Catalunya va administrar un total de 2.141.409 primeres dosis, 23.530 més que el divendres, i 990.501 de segones, 1.779 més. A més, hi ha 1.045.353 persones amb la pauta completa.

Per franges d'edat, tenen la primera punxada el 91,7% dels de 80 anys o més, el 83,1% dels de 70 a 79; el 71% de la franja de 66 a 69 anys; el 68,7% dels de 60 a 65, i el 5,3% dels de 50 a 59.

També tenen la primera dosi el 95,3% de les persones institucionalitzades.