L'Agència Tributària obre una inspecció a Joan Carles I per comprovar que ha complert amb les obligacions fiscals

L'Agència Tributària ha notificat a Joan Carles I l'inici d'una inspecció per verificar el compliment de les seves obligacions fiscals, segons ha publicat 'El Español'. Fins ara, havia fet comprovacions sobre la regularització fiscal que va fer el rei emèrit al febrer.

En concret, va presentar una declaració complementària d'autoliquidacions pels diners que va rebre de la Fundació Zagatka, de 8 milions d'euros, i va liquidar un deute amb Hisenda de 4.395.901,96 euros. L'administració tributària encara no ha donat el vistiplau a aquesta regularització i ara ha demanat més informació sobre els pagaments assumits per la Fundació Zagatka, així com dades sobre comptes, targetes i patrimoni.

Ara, el rei emèrit ha de respondre al requeriment d'informació.