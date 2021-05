L’Audiència de Barcelona ha rebutjat la petició de la Fiscalia d’arxivar el gruix de les causes obertes per les càrregues de la Policia Nacional en el referèndum de l’1-O en considerar-ho «improcedent i anticipat», ja que les proves practicades apunten a un «relat fàctic punible».

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Efe, avala així la decisió del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona de seguir investigant per delictes de lesions i contra la integritat moral els policies nacionals que van carregar contra els votants de l’1-O, fet que va ser recorregut pel ministeri públic. Concretament, la Fiscalia demanava arxivar la majoria dels casos oberts per les càrregues -en una investigació que ja suma prop de 40 agents imputats-, a excepció de mitja dotzena d’actuacions «individualitzades» d’agents, la majoria per delictes lleus.

No obstant això, la sala considera que el sobreseïment del procés és «improcedent i anticipat (...) no només perquè encara queden pendents diligències que practicar, sinó perquè del resultat de les ja efectuades, si més no, es desprèn la possibilitat d’efectuar un relat fàctic punible».

L’Audiència considera que la Fiscalia no ha justificat de forma individualitzada els motius pels quals insta al fet que s’arxivi el conjunt del procés a excepció de set casos -cinc per delictes lleus i dos per delictes greus o menys greus-, sinó que s’empara en la sentència del procés com si tingués «efecte vinculant» en aquesta causa.

«(La Fiscalia) desplega un amplíssim argumentari que exposa al llarg de 67 folis parafrasejant la sentència dictada pel Tribunal Suprem a la qual pretén atribuir un efecte vinculant sobre aquesta causa que de cap manera pot desplegar, sota pena d’infringir els més sòlids principis del nostre dret penal, l’aparent desconeixement del qual pel recurrent no deixa de sorprendre’ns en gran manera», subratllen els magistrats.