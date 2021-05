El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, va explicar ahir que preveu penalitzar les administracions públiques que no estabilitzin llocs de treball estructurals. «Si una administració en tres anys no cobreix amb caràcter fix una plaça estructural, la perdria», va dir en la roda de premsa de presentació d’un dels components del pla de recuperació. Iceta va afirmar que es tracta «d’un estímul» perquè les administracions «compleixin la seva obligació» i redueixin el nombre de personal interí que fa «funcions estructurals des de fa massa temps». El ministre va afirmar que pretén reformar l’estatut del treballador públic per garantir-ho.

Iceta va remarcar que l’objectiu no és elevar el nombre de funcionaris sinó «rejovenir» l’administració pública, ja que hi haurà una onada de jubilacions els pròxims deu anys.

D’altra banda, Iceta va avançar que abans que acabi el mes el Govern presentarà la nova estratègia d’accés a l’Administració Pública. Així ho va assegurar durant la presentació del component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que porta el nom de «Modernització de les Administracions Públiques» i que té una inversió total estimada de 4.315 milions fins a 2026.

Segons el ministre, en aquesta nova estratègia d’accés que pretén llançar l’Executiu es premiaran les aptituds i les actituds sobre la capacitat memorística que fins ara imprimia el caràcter de les oposicions.

Després de ser preguntat per les crítiques sobre aquesta nova estratègia per part d’alguns grups de l’Administració, el ministre va defensar que estan «molt atents a totes les opinions» i «interessats en elles», però va remarcar que el seu compromís és que amb aquests processos de reforma l’Administració sigui millor que l’actual. «Els que temen que amb un canvi en els concursos d’oposició hi haurà menor capacitació demostrarem que això no és així», va insistir.

En aquest sentit, Iceta va remarcar que l’«obsessió» del Govern no és augmentar el nombre d’empleats públics, sinó rejovenir la plantilla, requalificar-la i atreure talent. Això respon al fet que actualment la meitat de la plantilla de l’Administració General de l’Estat (AGE) es jubilarà en 10 anys i només el 12% té menys de 40 anys. «La nostra obsessió no és créixer, però sí que rejovenir requalificar i atreure talent», va remarcar.

En aquest marc, entre altres objectius, el Govern també s’ha fixat que la taxa de temporalitat al conjunt de les administracions no sigui superior al 8%.