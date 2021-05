La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest diumenge, 23 de maig a les 18h, ‘Ramon’ de Mar Monegal i que interpreta Francesc Ferrer. Un monòleg en què els 'tragabolas', les cassettes i els pòsters tornen a la vida d'un 'jove' de 39 anys enmig de totes les crisis possibles (i la malaltia de la mare).

El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre busca pis, s’instal•la a l’habitació d’adolescent de casa dels seus pares. Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassettes que el transporten als anys 90.

Des de la seguretat de la seva habitació, rememora el seu passat, però el que no s’imagina és que, en el present més immediat, la seva vida està a punt de canviar i convertir-se en una autèntica muntanya russa.

Una tragicomèdia generacional que reflexiona sobre la por al compromís i la sensació d'eterna joventut amb què viu una gran part de la generació dels 80.

Les entrades per veure ‘Ramon’ tenen un preu de 15 euros (12 € per a majors de 65 anys, menors de 25 anys i amb carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per internet a www.kursaal.cat o 1 hora abans de l’espectacle.

Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l’aforament i l’ús de mascareta durant tota la funció.