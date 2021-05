La ministra de Sanitat, Carolina Darias, no ha descartat que es pugui vacunar contra la covid-19 el col·lectiu de joves d'entre 12 i 16 anys abans de començar el curs vinent, el mes de setembre. Darias ho ha dit durant la roda de premsa posterior a la reunió conjunta de la Sectorial d'Educació i del Consell Interterritorial de Salut per començar a organitzar el pròxim any exercici educatiu. En tot cas, la ministra ha matisat que prèviament caldrà que l'Agència Europea del Medicament (EMA) autoritzi la vacunació d'aquest grup etari, i que després la proposta sigui aprovada pel Consell Interterritorial de Salut. A principis de maig l'EMA ha començat a avaluar la petició de Pfizer d'incloure aquest grup en les vacunacions.