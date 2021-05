La CUP no veu amb bons ulls l'elecció de l'exdirectiu de Caixabank i la Fundació La Caixa, Jaume Giró, per a que ocupi la cadira del conseller d'Economia al nou Govern de Pere Aragonès. Els anticapitalistes, socis preferents de l'executiu i un dels partits que han fet possible la investidura del president de la Generalitat, ha qüestionat el nom triat per JxCat per a un dels departaments clau.

En declaracions a TV3, el diputat de la CUP Pau Juvillà, ha considerat que algú com Giró, "que ve d'on ve i té la trajectòria que té, inquieta". "Un conseller amb aquesta trajectòria, ens preocupa", ha dit, tot afegint que la CUP se centra més en les polítiques que en els noms però admetent que Giró té un perfil que els crea neguit.