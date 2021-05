El Consell per la República (CxR) ha «saludat», en un comunicat, la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat i «celebra» que hi hagi nou Govern de coalició. Al document, el CxR reclama a Aragonès i al Govern un «consens» independentista que «no es basi en la renúncia a cap de les vies democràtiques i pacífiques que siguin necessàries per aconseguir» la independència. Així,també demana «no limitar l’estratègia només a una negociació amb l’Estat espanyol, que probablement no garantirà el dret a l’autodeterminació de Catalunya».